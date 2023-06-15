В апреле Украина сбила иранский дрон-камикадзе, использовавшийся российской армией. Западные исследователи изучили сбитый беспилотник и обнаружили, что часть деталей была изготовлена в Китае, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, благодаря поставкам из КНР Тегеран ускорил производство дронов и их поставку в Россию. Теперь на создание и экспорт беспилотников у Ирана уходит всего три месяца.

Среди китайских деталей в иранском дроне — преобразователь напряжения. Он находился в навигационной системе.

Как пишет WSJ, с начала войны в Украине в феврале 2022 года Россия начала закупать у Ирана дроны-камикадзе Shahed. По данным украинских военных, всего за время конфликта РФ запустила более 700 иранских беспилотников для поражения электростанций, городов и военных объектов Украины.

В Киеве заявляют, что военным страны удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу со стороны иранских беспилотников. Однако их постоянное использование создает нагрузку на систему ПВО страны, отмечает газета.

Санкции США против иранских дронов не действуют

Находка, как отмечает WSJ, показывает: Пекин поставляет Ирану компоненты для дронов. Это происходит несмотря на усилия США по срыву глобальной цепочки поставок деталей для Тегерана.

В мае администрация президента США Джо Байдена заявила, что РФ исчерпала запасы иранских беспилотников. Поэтому Москва попросила Тегеран прислать еще. В начале июня Вашингтон заявил, что исламская республика поставила России еще сотни беспилотников на кораблях, следующих через Каспийское море.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию WSJ о китайских деталях в сбитом иранском дроне.

В феврале глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не поставляет оружие в РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на публикацию WSJ уточнил: Китай не занимается разжиганием конфликта в Украине. Страна стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы.

Западные и китайские детали в российских дронах

13 июня стало известно, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» содержат китайские и европейские комплектующие. Беспилотники, которые издание называет «‎самым смертоносным российским дроном»‎, летают со скоростью 80–110 км/ч на расстояние до 70 км. Они могут нести до 3 кг взрывчатки. Их производит компания Zala Ланцет.

Расследование издания показало: компания получает детали из стран Запада, а болты и гайки — из Китая.

Один из поставщиков компании — фирма«АйДи Солюшнс» — сотрудничает с вендорами во Франции, в Индии и Германии, имеет партнеров в Китае и бывших советских республиках.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая глава Главного разведуправления Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил: Киев теоретически может провести боевую операцию в Иране, чтобы уничтожить производство Shahed. При этом он отметил: перекрыть поставки вооружения из Ирана в РФ очень сложно. Буданов не привел деталей того, как и когда Украина может провести подобную операцию против иранского предприятия.

Ранее западные СМИ сообщали о поставках иранского оружия в Россию, однако глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опроверг это и заявил, что Тегеран не одобряет поставки оружия какой-либо стороне российско-украинского конфликта. Но при этом министр заявил, что Иран поставил Москве беспилотники еще до начала войны в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что армия России использует летательные аппараты отечественного производства.

В конце прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что необходимо ликвидировать производство иранского оружия и арестовать его поставщиков.