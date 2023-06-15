Американские военные направили на Ближний Восток истребители F-22 Raptor из-за опасений по поводу «небезопасного и непрофессионального поведения» российских пилотов в регионе. Об этом 14 июня заявил командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл «Эрик» Курилла.

Военный подчеркнул: в регион переброшены F-22 из 94-й истребительной эскадрильи с базы американских ВВС Лэнгли, штат Вирджиния. При этом Курилла не уточнил, в какие именно страны были направлены американские истребители. Их переброска связана с тем, что Россия стала «‎‎активнее проводить агрессивные полеты‎»‎ в регионе, пояснил командующий CENTCOM.

Как США и Россия взаимодействуют в небе Сирии

США продолжают поддерживать контакт с российскими ВВС на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и вокруг нее, отмечает CNN. В марте Курилла сообщил в Конгрессе о «значительном всплеске» агрессивных полетов в сирийском воздушном пространстве со стороны России. В апреле российские летчики попытались вступить в воздушный бой с американскими самолетами в небе над Сирией.

«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских войск — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных ВВС. Регулярное нарушение с их стороны согласованных мер по устранению конфликтов в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчетов», — подчеркнул Курилла.

Он отметил: «за последние несколько недель» участились случаи непрофессионального поведения российских пилотов. «Российские пилоты стали вести себя гораздо более непрофессионально и небезопасно в своих попытках бросить вызов [западной] коалиции», — заявил Курилла.

По его словам, ранее российское военное руководство в Сирии было готово соблюдать согласованные протоколы по урегулированию конфликтов.

В мае истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмари «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря». F-22 Raptor — многоцелевой американский истребитель пятого поколения. Его разработчики — Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics.

Как ранее писал TRT на русском, военные США рассматривают возможность установить передовые американские ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 на украинских истребителях советского времени МиГ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

AIM-120 используются на западных истребителях, в том числе на американских F-16. Если их получится использовать на украинских МиГ, это станет первым случаем, когда США разрешат применять Украине западные ракеты класса «воздух-воздух», отмечает издание.