Вашингтон публично заявляет о необходимости свести к минимуму экономические связи с Москвой, однако продолжает закупать российский обогащенный уран, пишет The New York Times (NYT).
По ее данным, доходы России от поставок радиоактивного топлива в США превысили $1 млрд. На его основе вырабатывается более 50% безэмиссионной энергии Штатов.
Вашингтон намерен уменьшить использование ископаемого топлива. Однако из-за этого зависимость страны от ядерной энергетики, а следовательно, от российского обогащенного урана только вырастет.
Компании в США не обогащают уран, предпочитая закупать топливо у европейских поставщиков — консорциума Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды). У него есть предприятие в Огайо. Около трети обогащенного урана на американских АЭС — из России, остальное — из стран Европы, отмечает газета.
Управление энергетической информации США (EIA) отмечает: в 2021 году страна импортировала около 14% урана из России по сравнению с 35% из Казахстана и 15% из Канады.
По данным EIA, только 5% урана обогащается внутри страны.
Ведомство уточняет: в 2022 году США снизили покупку уранового сырья из России на 24%, до 4,78 млн фунтов эквивалента урана U3O8. По данным Бюро переписей США (Census Bureau), Россия в январе-октябре 2022 года поставила в Штаты обогащенный уран на $644 млн, за ней следуют три европейские страны: Нидерланды — $569 млн, Германия — $527 млн, Великобритания — $482 млн.
Почему американские АЭС зависимы от поставок из России?
В консорциуме Urenco заявили: если США откажутся от поставок «Росатома», на то, чтобы наладить производство достаточного количества обогащенного урана уйдут десятки лет. NYT подчеркивает: сейчас американские АЭС уязвимы перед возможным прекращением российских поставок урана.
С начала войны РФ и Украины страны Запада практически полностью прекратили закупки российского ископаемого топлива, включая нефть и газ. Однако с обогащенным ураном это сделать сложнее, поясняет газета.
На создание новой цепочки поставок уйдут годы, это потребует значительных государственных вложений. NYT отмечает: сейчас Белый дом «не проявляет особого рвения», чтобы начать обогащение урана внутри страны.
«Необъяснимо, почему спустя более года после ввода российских войск на Украину у администрации Байдена нет плана по преодолению этой зависимости», — заявил в беседе с изданием руководитель консалтинговой компании GHS Climate Джеймс Крелленштейн.
США планируют сокращать закупки российского урана
В России экспортом обогащенного урана занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). В США сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения, для работы которых требуется уран типа HALEU. Его уровень обогащения — до 20%, в то время как большинство реакторов в мире используют 5% уран.
Агентство Reuters уточняет: TENEX — единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, подходящего для новейших АЭС. Однако власти США сейчас стремятся снизить зависимость от поставок из РФ и разрабатывают план по сокращению закупок радиоактивного топлива у Москвы.
В апреле TRT на русском сообщал, что страны Восточной Европы планируют сократить поставки урана из России. Потому они заключают все больше контрактов с Казахстаном, чья государственная компания «Казатомпром» считается крупнейшим в мире добытчиком урана.
Казахстан производит более 40% всего урана в мире. Ряд АЭС в Восточной Европе намерены подписать новые контракты с казахстанской стороной до 2025 года, подчеркивает агентство Bloomberg.