Вашингтон публично заявляет о необходимости свести к минимуму экономические связи с Москвой, однако продолжает закупать российский обогащенный уран, пишет The New York Times (NYT).

По ее данным, доходы России от поставок радиоактивного топлива в США превысили $1 млрд. На его основе вырабатывается более 50% безэмиссионной энергии Штатов.

Вашингтон намерен уменьшить использование ископаемого топлива. Однако из-за этого зависимость страны от ядерной энергетики, а следовательно, от российского обогащенного урана только вырастет.

Компании в США не обогащают уран, предпочитая закупать топливо у европейских поставщиков — консорциума Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды). У него есть предприятие в Огайо. Около трети обогащенного урана на американских АЭС — из России, остальное — из стран Европы, отмечает газета.

Управление энергетической информации США (EIA) отмечает: в 2021 году страна импортировала около 14% урана из России по сравнению с 35% из Казахстана и 15% из Канады.

По данным EIA, только 5% урана обогащается внутри страны.

Ведомство уточняет: в 2022 году США снизили покупку уранового сырья из России на 24%, до 4,78 млн фунтов эквивалента урана U3O8. По данным Бюро переписей США (Census Bureau), Россия в январе-октябре 2022 года поставила в Штаты обогащенный уран на $644 млн, за ней следуют три европейские страны: Нидерланды — $569 млн, Германия — $527 млн, Великобритания — $482 млн.

Почему американские АЭС зависимы от поставок из России?

В консорциуме Urenco заявили: если США откажутся от поставок «‎‎Росатома», на то, чтобы наладить производство достаточного количества обогащенного урана уйдут десятки лет. NYT подчеркивает: сейчас американские АЭС уязвимы перед возможным прекращением российских поставок урана.

С начала войны РФ и Украины страны Запада практически полностью прекратили закупки российского ископаемого топлива, включая нефть и газ. Однако с обогащенным ураном это сделать сложнее, поясняет газета.

На создание новой цепочки поставок уйдут годы, это потребует значительных государственных вложений. NYT отмечает: сейчас Белый дом «не проявляет особого рвения», чтобы начать обогащение урана внутри страны.

«Необъяснимо, почему спустя более года после ввода российских войск на Украину у администрации Байдена нет плана по преодолению этой зависимости», — заявил в беседе с изданием руководитель консалтинговой компании GHS Climate Джеймс Крелленштейн.

США планируют сокращать закупки российского урана

В России экспортом обогащенного урана занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). В США сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения, для работы которых требуется уран типа HALEU. Его уровень обогащения — до 20%, в то время как большинство реакторов в мире используют 5% уран.

Агентство Reuters уточняет: TENEX — единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, подходящего для новейших АЭС. Однако власти США сейчас стремятся снизить зависимость от поставок из РФ и разрабатывают план по сокращению закупок радиоактивного топлива у Москвы.

В апреле TRT на русском сообщал, что страны Восточной Европы планируют сократить поставки урана из России. Потому они заключают все больше контрактов с Казахстаном, чья государственная компания «Казатомпром» считается крупнейшим в мире добытчиком урана.

Казахстан производит более 40% всего урана в мире. Ряд АЭС в Восточной Европе намерены подписать новые контракты с казахстанской стороной до 2025 года, подчеркивает агентство Bloomberg.