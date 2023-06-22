Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Киеву за время военного конфликта с Россией, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023-й финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022-й финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд», — отметила Сингх.

Она уточнила: ошибка связана с разными методами оценки стоимости вооружений. Ранее Минобороны использовало для оценки вооружения и оборудования, переданного Украине, стоимость замещения оружия и боеприпасов на складах Пентагона. Теперь же для оценки используется первоначальная закупочная цена. Она учитывает снижение стоимости оружия по мере его старения.

По словам представителя оборонного ведомства, лишняя сумма вернется «в копилку денег, которые мы выделили» и будет использована для будущих поставок вооружения Украине со складов Пентагона.

Дополнительные $6,2 млрд, вероятно, уменьшат необходимость того, чтобы Конгресс принял дополнительный пакет помощи Украине в сентябре, пишет CNN.

В прошлом месяце Белый дом сообщил, что не планирует запрашивать у Конгресса новое финансирование Украины до конца финансового года в сентябре. Это вызвало споры между чиновниками администрации Байдена и некоторыми законодателями в Конгрессе — они обеспокоены тем, что средства могут закончиться уже к середине лета.

Ранее в Минобороны США сообщили, что направили Украине более $40 млрд военной помощи с начала конфликта. В середине мая газета Politico уточнила, что из одобренного Конгрессом США в декабре 2022 года пакета помощи в $48 млрд осталось около $6 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, инвестиционные компании BlackRock и JPMorgan Chase помогают правительству Украины создать Фонд развития. Их цель — привлечь сотни миллиардов долларов частных инвестиций для восстановления страны. По данным Financial Times, фонд находится на стадии планирования. Ожидается, что полностью его запустят только после окончания военных действий.

В марте Всемирный банк подсчитал, что Украине потребуется $411 млрд для восстановления после войны. Недавний прорыв дамбы Каховской ГЭС и затопление территории вдоль Днепра увеличили эту цифру, уточняет издание.