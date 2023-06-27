Конфликт между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России завершился весьма неоднозначным образом. Когда армия наемников практически добралась до Москвы, стало известно о договоренности, достигнутой при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — сообщила пресс-служба белорусского лидера. — На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер».

Это подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который уточнил, что теперь Евгений Пригожин будет жить в Беларуси. «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — добавил он.

Уточнение было не лишним, ведь на Пригожина еще вечером 23 июня успели завести уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». Наказание по ней достигает 20 лет лишения свободы — к тому же бойцы Вагнера успели сбить 6 вертолетов и один самолет, что наверняка можно счесть отягчающим обстоятельством. Однако 27 июня ФСБ официально заявила о том, что уголовное дело о мятеже прекращено.

Накануне Евгений Пригожин опубликовал в своем Telegram-канале очередное обращение. В нем он рассказал о причинах своего поступка, но практически ничего не сказал о планах на будущее. По словам Пригожина, «в результате интриг и непродуманных решений» ЧВК «Вагнер» должна была прекратить существование с 1 июля — именно к этой дате добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны.

«Первый фактор — это то, что мы не хотели пролить русскую кровь, — заверил он. — Второй фактор: мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК Вагнера в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря».

Такая формулировка оставляет целый ряд вопросов: например, остается ли Пригожин руководителем ЧВК и будет ли его группировка участвовать в боевых действиях на территории Украины. Но пока что ответы на них весьма неопределенны. Например, как пишут СМИ, сразу после урегулирования кризиса в Беларуси начали строить сразу несколько тренировочных баз, предназначенных для ЧВК «Вагнера», а ряд бойцов уже сообщили семьям, что отправляются в эту страну. При этом актуальное местонахождение самого Евгения Пригожина пока неизвестно.

Не слишком много ясности добавило и выступление Владимира Путина по центральным российским телеканалам вечером в понедельник. В нем президент России лишь еще раз подчеркнул, что «организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление», но, несмотря на это, обещание главы государства остается в силе.

«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты, — обратился Путин к подчиненным Пригожина. — Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».

Из этих слов можно сделать только один вывод — как минимум часть бойцов ЧВК «Вагнера» теперь будут дислоцироваться в Беларуси.

Как предположил в беседе TRT на русском российский политолог Константин Калачев, это может привести к фактическому расколу ЧВК «Вагнера» на две организации — российскую и белорусскую, что сохранит для Пригожина возможность проводить работу в Африке.

«После мятежа авторитет Пригожина в Африке только вырос. А учитывая давний интерес Лукашенко к Африке, это может быть ему очень полезно». В целом же, как отметил эксперт, идея о высылке мятежника в место, где он не представляет угрозы напоминает практику царской России, когда нелояльных власти людей отправляли в ссылку на Кавказ. «Но есть нюанс, — добавил Калачев. — Кавказ в те годы интегрировали в Российскую Империю. У РФ с Беларусью сейчас тоже медовый месяц в смысле интеграции. Но Пригожин для Лукашенко будет скорее помощником в теме защиты суверенитета».

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман тоже убежден, что участие в сделке между российскими властями и Пригожиным — тактическая победа для Лукашенко.

«На самом деле, мы не знаем его настоящую роль в урегулировании конфликта и даже не можем быть уверены, что процесс завершен, — сказал он TRT на русском. — Но очевидно, что Лукашенко оказал какую-то услугу, и она будет так или иначе вознаграждена. К тому же Кремль в ходе этого кризиса очевидно ослабил позиции, в то время как Лукашенко сейчас представляют как едва ли не спасителя России. И это тоже определенный ресурс — по крайней мере, для зрителей государственных телеканалов. Но следует сказать, что буквально все это может измениться в течение суток».