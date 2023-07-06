СПОРТ
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Две российские конькобежки и тренер перейдут в сборную Казахстана
Спортсмены из сборной России Елизавета Голубева и Кристина Силаева будут выступать под флагом Казахстана. Также в команду республики перешел тренер российской сборной Сергей Клевченя
Две российские конькобежки и тренер перейдут в сборную Казахстана
Елизавета Голубева / фото: ТАСС / Others
6 июля 2023 г.

Две конькобежки из сборной России перейдут в национальную команду Казахстана. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Его слова приводит «‎‎Интерфакс-Спорт».

Также в сборную республики перешел тренер российской национальной команды Сергей Клевченя. «‎‎Мы получили соответствующее уведомление от Голубевой, Силаевой и Сергея Клевчени. Они все намерены перейти в сборную Казахстана. Мы проинформировали министерство спорта о нынешней ситуации. Пока никаких согласований на переход мы не давали», — уточнил Гуляев.

Голубева — призер чемпионатов мира, Силаева — чемпионка России. Тренер Клевченя — чемпион мира, призер Олимпийских игр.

Как ранее писал TRT на русском, за последние несколько лет более десяти российских спортсменов перешли в национальные команды стран Центральной Азии. Так, Узбекистан в 2018 году натурализовал велогонщицу, трехкратного призера Олимпийских игр Ольгу Забелинскую.

В 2019 году гражданство республики получили российские пятиборцы — чемпион Европы Александр Савкин и бронзовый призер чемпионата мира Алисэ Фахрутдинова, а также чемпион Европы в вольной борьбе Ильяс Бекбулатов.

Футболист московского «‎Динамо»‎ и бишкекского клуба «‎Дордой»‎ Андрей Хрипков подал документы в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы выступать за сборную Кыргызстана.

Ранее аналогичную заявку в федерацию направил вратарь тульского «‎Арсенала»‎ Антон Коченков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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