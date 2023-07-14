Президент США Джо Байден 12 июля заявил, что открыт к обсуждению отправки Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом американский лидер сообщил после завершения двухдневного саммита лидеров НАТО в Вильнюсе.

Перед приземлением в Вильнюсе Байдена спросили, передаст ли Вашингтон Киеву американские армейские тактические ракетные системы или ATACMS.

«Да, но у них [украинцев] сейчас уже есть аналог ATACMS», — ответил президент. — «Больше всего нам нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает. Мы работаем над этим».

По данным газеты New York Times (NYT), в Белом доме все еще спорят о том, следует ли направлять дальнобойное оружие Украине. Дальность ракет ATACMS — 200 км. Это сравнимо с дальностью французских ракет SCALP, которые Париж намерен передать Украине. В распоряжении Киева также есть дальнобойные британские ракеты Storm Shadow, их дальность составляет 250-300 км.

Почему США медлят с отправкой ракет?

NYT со ссылкой на источники в Пентагоне уточняет: арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты используются для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове. С момента разработки ракеты в 1980-х было произведено всего около 4 тыс. ракет ATACMS, сообщили ранее в компании Lockheed Martin.

Передача их Украине поставит под угрозу боеготовность американских военных в других горячих точках, подчеркивает газета. Всего существует четыре основных модификации ATACMS, чьи характеристики сильно различаются. У некоторых версий дальность поражения целей — менее 200 км, у других достигает 300 км. Вес боевой части варьируется от 227 до 560 кг.

Украинцы запрашивают ATACMS с лета 2022 года. Эти ракеты наряду с истребителями F-16 остаются в топе списка вооружений, которые Киев хотел бы получить от США.

Пентагон ранее отказывался отправлять Украине оружие, которое может достичь территории России, ссылаясь на риск расширения конфликта. Киев пообещал Вашингтону не использовать американское оружие ненадлежащим образом и не наносить удары по территории России. Это, как заявил ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, уверило американских руководителей в том, что Киев не будет злоупотреблять новыми возможностями.

Как ранее писал TRT на русском, НАТО не будет поставлять Украине истребители F-16 американского производства до завершения контрнаступления. Об этом в конце июня заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Представитель альянса отметил: пока блок не может обучать украинских пилотов и технических специалистов для обслуживания истребителей — «это невозможно до этого контрнаступления». «Он [вопрос поставок F-16] не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — уточнил Бауэр.