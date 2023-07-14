Российская компания «Фармасинтез-норд» начинает продавать жизненно важные лекарственные препараты в Сирии. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил исполнительный директор компании Никита Пуния.

Фирма прошла инспекцию сирийского минздрава, уточнил представитель «Фармасинтез-норд». Предприятие получило разрешение на поставку в Сирию ряда лекарств, в частности противоопухолевых, гормональных средств, а также вакцин и антибиотиков.

Дистрибьютором российских лекарств «Фармасинтеза» в Сирии будет местная компания Maatouk. Как уточняет издание, «Фармасинтез» стал одной из первых среди российских компаний, заключивших контракт на поставку лекарств в Сирию. «‎Ведомости» отмечают: производственные мощности фирмы позволят полностью покрыть потребности Сирии в этих лекарствах. Пуния не уточнил, когда именно компания начнет поставки лекарств в арабскую республику.

Как ранее писал TRT на русском, Турция построит 240 тыс. жилых домов на севере Сирии в рамках проекта по добровольному и безопасному возвращению беженцев. Они обеспечат жильем 1 млн сирийцев. Закладка жилых домов состоялась в конце мая в Джараблусе. Экс-глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что при финансировании Катарского фонда развития построенные в Джараблусе дома обеспечат возвращение 1 млн сирийских беженцев.

«Эти регионы станут регионом будущего и надежды, а не очагом войны, трудностей, хаоса. Если Аллах позволит, то примерно за 2,5-3 года в регионе будет построено 240 тыс. домов, это позволит 1 млн человек вернуться»‎, — отмечал Сойлу.

Политик уточнял: с 2011 года более 6,8 млн человек были вынуждены покинуть Сирию из-за событий в стране, 14 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, не менее 500 тыс. погибли. Министр подчеркнул: Анкара работает над нормализацией обстановки в Сирии и удалением террористических организаций из региона.