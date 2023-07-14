ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Музей демократии в Турции за год посетило более 120 тыс. человек
«Музей демократии 15 июля» в Анкаре, в открытии которого 15 июля 2021 года принял участие лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, посещают как граждане страны, так и официальные лица и зарубежные туристы
Музей демократии в Турции за год посетило более 120 тыс. человек
Фото: АА / Others
14 июля 2023 г.

«Музей демократии 15 июля» в Анкаре, в открытии которого 15 июля 2021 года принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, за истекший период посетило более 120 тыс. человек.

Построенный напротив здания президентского комплекса музей разделен на восемь секций — «Попытки переворотов в Турции и за рубежом», «Угроза снаряда», «Противостоять тьме», «Самая длинная ночь», «Оставившие следы», «Молитвы», «Уважение к павшим» и «Вахта демократии».

В музее также представлены видеоролики о гражданах, оказавших сопротивление путчистам, а также воспоминания их родных и близких.

В последней секции музея со стеклянным куполом находится платан, корни которого символизируют историю Турции, а ветви и листья — ее светлое будущее. Оно является самым высоким искусственным деревом Турции, с высотой в 23 метра. Под деревом установлено 90 силиконовых скульптур, символизирующих людей, которые защищали демократию после 15 июля.

Главная цель этого проекта — передача будущим поколениям значимости идей защиты демократии и государственности.

Проект посвящен событиям 2016 года, когда группа военнослужащих вооруженных сил Турции, вовлеченных в террористическую сеть FETÖ Гюлена, предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Хотя их действия были пресечены благодаря действиям руководства страны, органов правопорядка и мирных граждан, тогда погибло 252 человека и несколько тысяч были ранены.

Ранее бывший участник FETÖ рассказал, что в Германии и других европейских странах террористы смогли выстроить целую разведывательную сеть. «У нас был свой секретный план, мы очень систематично строили разведывательную сеть», — сообщил он и добавил, что подразделение, к которому он принадлежал, носило название «Специальная служба» и состояло из базирующихся в США сторонников Гюлена. Задачей его участников было проникновение в турецкие государственные институты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us