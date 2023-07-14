«Музей демократии 15 июля» в Анкаре, в открытии которого 15 июля 2021 года принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, за истекший период посетило более 120 тыс. человек.

Построенный напротив здания президентского комплекса музей разделен на восемь секций — «Попытки переворотов в Турции и за рубежом», «Угроза снаряда», «Противостоять тьме», «Самая длинная ночь», «Оставившие следы», «Молитвы», «Уважение к павшим» и «Вахта демократии».

В музее также представлены видеоролики о гражданах, оказавших сопротивление путчистам, а также воспоминания их родных и близких.

В последней секции музея со стеклянным куполом находится платан, корни которого символизируют историю Турции, а ветви и листья — ее светлое будущее. Оно является самым высоким искусственным деревом Турции, с высотой в 23 метра. Под деревом установлено 90 силиконовых скульптур, символизирующих людей, которые защищали демократию после 15 июля.

Главная цель этого проекта — передача будущим поколениям значимости идей защиты демократии и государственности.

Проект посвящен событиям 2016 года, когда группа военнослужащих вооруженных сил Турции, вовлеченных в террористическую сеть FETÖ Гюлена, предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Хотя их действия были пресечены благодаря действиям руководства страны, органов правопорядка и мирных граждан, тогда погибло 252 человека и несколько тысяч были ранены.

Ранее бывший участник FETÖ рассказал, что в Германии и других европейских странах террористы смогли выстроить целую разведывательную сеть. «У нас был свой секретный план, мы очень систематично строили разведывательную сеть», — сообщил он и добавил, что подразделение, к которому он принадлежал, носило название «Специальная служба» и состояло из базирующихся в США сторонников Гюлена. Задачей его участников было проникновение в турецкие государственные институты.