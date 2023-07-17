Индия закупит французские подлодки и палубные истребители на $13 млрд. Покупка вооружений станет главной темой визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Париж 13-14 июля, пишет Economic Times.

По данным издания, речь идет о закупке 26 многоцелевых палубных истребителей Rafale-M производства компании Dassault. Их установят на два индийских авианосца: Vikramaditya (бывший российский «Адмирал Горшков») и Vikrant. Также Индия планирует приобрести три неатомные подлодки (НАПЛ) типа Scorpene от французской корпорации Naval Group.

Совет по оборонным закупкам (DPB) Индии одобрил покупку вооружений для ВМФ. Источники издания уточняют: приобретение 26 истребителей Rafale-M удовлетворит неотложные и критические потребности ВМС Индии в боевых самолетах палубного базирования.

Общая стоимость контрактов с Парижем может достичь $13,3 млрд, уточняет Economic Times.

Какие виды французского оружия закупит Индия?

Истребители Rafale-M — палубная версия уже закупленных ВВС Индии 36 Rafale. Самолеты оборудуют, учитывая специфику Индии. Истребители получат несколько индийских систем, а также вооружение. Нью-Дели ведет разработку отечественного палубного истребителя, но его реализация займет не менее 10 лет. Rafale-M рассматривается как замена российских палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

Три подлодки Super Scorpene, которые будут построены для индийского ВМФ, будут иметь собственные воздушные независимые силовые установки (AIP), разработанные DRDO. Около 60% деталей на подлодках будут индийскими.

В конце июня премьер Моди посетил США и договорился о закупке 18 американских беспилотников MQ-9B Sea Guardian на $3 млрд. Они нужны Индии для патрулирования моря. Также Нью-Дели приобрел разведывательно-ударные дроны MQ-9B Predator — для наблюдения за районом спорных участков границы с Китаем в Гималаях. Кроме того, США условились поставить Индии двигатели F-414 для легкого индийского истребителя Tejas.

Россия — по-прежнему крупнейший поставщик оружия для Индии

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году Индия была признана крупнейшим в мире импортером оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), главным поставщиком вооружений для Индии остается Россия (45%).

Объем российских поставок в «‎пятилетку» ‎2018–2022 уменьшился на 37% по сравнению с показателями 2013–2017 годов. В феврале 2023 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что экспорт вооружений РФ в Индию за последние пять лет составил $13 млрд.

На начало года портфель заказов составлял более $10 млрд. В начале июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что индийская Mazagon Dock Shipbuilders и немецкая Thyssenkrupp участвуют в тендере на проект индийской НАПЛ на $5,2 млрд.