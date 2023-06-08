Администрация Джо Байдена намерена подписать соглашение с Индией о производстве двигателей для индийских боевых самолетов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом намерен разрешить корпорации General Electric (GE) запустить производство запчастей для индийских истребителей. Вашингтон и Нью-Дели, как ожидается, официально подпишут сделку во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США 22 июня.

Ранее государственная авиастроительная компания Индии Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) сообщила, что хотела бы использовать двигатель F414 от GE на разрабатываемом индийском боевом самолете нового поколения. HAL уточнила, что ведет переговоры с корпорацией о производстве двигателей на территории Индии и настаивает на передаче технологий.

США хотят уменьшить влияние Китая и России

WSJ отмечает: Вашингтон работает над углублением связей с Индией, поскольку видит в ней ключевой противовес господству Китая в регионе, а также чтобы уменьшить ее зависимость от России.

Индия, крупнейший в мире импортер оружия, почти половину своих военных поставок закупает у РФ. На протяжении десятилетий Нью-Дели закупал у Москвы истребители, танки, атомные подводные лодки и авианосцы.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Индию заявил, что Берлин готов поставлять стране подводные лодки, чтобы снизить зависимость Нью-Дели от поставок оружия из России.

Писториус уточнил: немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp намерен принять участие в тендере на поставку шести подводных лодок индийским ВМС на сумму $5,2 млрд.

Ни у одного союзника США нет подобного соглашения

GE и HAL заключили соглашение о производстве реактивных двигателей в 2012 году, но сделка не состоялась, поскольку правительство хотело более высоких уровней передачи технологий.

Источники индийского телеканала CNBC-TV18 уточняют: США и Индия в итоге договорились о более высоких уровнях передачи технологий. Ни у одного другого союзника Вашингтона нет такого соглашения, подчеркивает канал. Сейчас стороны обсуждают условия передачи технологий, сроки и механизмы оплаты, прежде чем окончательное соглашение будет подписано во время визита премьер-министра, отмечает CNBC-TV18.

Премьер Индии Моди посетит США с государственным визитом с 21 по 24 июня. В программе — встреча с президентом Байденом и другими официальными лицами.

В середине июня Нью-Дели посетит помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как сообщает газета The Hindu со ссылкой на официальные источники, Салливан проведет переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом о важных соглашениях, в том числе в оборонной сфере, которые планируется подписать во время визита премьер-министра Моди.

Ранее TRT на русском писал, что власти РФ угрожают аннулировать контракты в сфере обороны, если Индия присоединится к ограничениям со стороны FATF. FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — международный орган, созданный в 1989 году по инициативе лидеров G7.

Его цель — выработать мировые стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Россия присоединилась к организации в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие РФ в связи с вторжением в Украину.

В июне FATF рассмотрит включение России в черный список, Москва пытается этого избежать, отмечает Bloomberg, поскольку это поставит ее в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.