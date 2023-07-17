Фестиваль BilimSenOl, продвигающий образование в области науки, технологий, инженерии и математики, завершился в турецкой провинции Малатья. Этот регион — одна из 11 провинций юга Турции, которые сильно пострадали от землетрясения 6 февраля этого года.

Мероприятие было организовано для учащихся начальных, средних и старших классов. Его организатор — платформа BilimSenOl, а также муниципалитет Малатьи и местная ассоциация бизнесменов MIAD.

Цель фестиваля — уменьшить негативное воздействие землетрясений на детей с помощью различных семинаров. Мероприятие призвано направлять и поощрять детей и молодежь к изучению науки, предпринимательства и искусства.

Во время открытия фестиваля мэр Малатьи Селахаттин Гюркан заявил о важности подготовки детей к будущему без предубеждений и стереотипов. Политик признал совместную ответственность и обязанность каждого в формировании их будущего. Он подчеркнул роль качественного образования в ускорении развития науки и техники в стране.

Фестиваль BilimSenOl проходил в Малатье с 10 по 12 июля, в программе было 60 мастер-классов.

Как ранее писал TRT на русском, в конце апреля в Турции проходил TEKNOFEST — главное мероприятие страны в области технологий и авиации. В этом году число его посетителей побило мировой рекорд: за пять дней на фестивале побывали более 2,5 млн человек. Об этом заявил Сельчук Байрактар, глава фонда T3, организовавшего это мероприятие.

«‎TEKNOFEST 2023 вошел в историю как «крупнейшая организация в мире» с более чем 2,5 млн посетителей. Мы добились этого вместе. Хочу выразить благодарность нашему любимому народу, который с нами с первого дня», — отметил Байрактар.

Он напомнил: предыдущий рекорд крупнейшего технологического мероприятия Турции был зафиксирован в 2019 году — тогда фестиваль посетили свыше 1,72 млн посетителей.