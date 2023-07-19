Турция и Казахстан обсудили перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности, сообщает официальный портал Минобороны Казахстана.

Обсуждение проходило во время визита 18 июля делегации Вооруженных сил Турции в Астану.

Представители оборонных ведомств двух стран также отметили, что стороны планомерно реализуют ранее достигнутые договоренности в области военно-технического сотрудничества.

В состав турецкой делегации вошли командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции Муса Авсевер и посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу. Казахстанскую сторону представлял глава Минобороны республики Руслан Жаксылыков и начальник Генштаба Марат Хусаинов.

Астана развивает оборонное сотрудничество с Анкарой

В 2019 году Казахстан занял второе место после Узбекистана по численности вооруженных сил в Центральной Азии, согласно данным Global Firepower.

При этом, по показателям за 2022 год, Казахстан обладает самым большим оборонным бюджетом среди стран Центральной Азии.

Военные расходы Казахстана в 2022 году составили почти $1,1 млрд, по оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

За последние три года военный бюджет республики сократился почти на $700 млн: в 2019 году он составлял $1,8 млрд, в 2020 — $1,5 млрд, в 2021 — $1,6 млрд. В Кыргызстане военные расходы в прошлом году составили $149 млн. В Таджикистане — $103 млн. В Узбекистане, по оценке портала Newtimes.kz, оборонный бюджет составил $693 млн.

Турция — один из крупнейших военно-технических партнеров Астаны.

В марте 2023 года председатель Ассоциации предприятий Оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов в интервью агентству «‎Анадолу»‎ заявил, что республика хотела бы развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией. «Мы хотели бы развивать наши тесные отношения с Турцией, тем более у нас уже есть опыт общения с Турцией по военно-промышленному комплексу, хотели бы развивать отношения по многим другим направлениям. Например, производство, или на начальном этапе, крупноузловая сборка беспилотников, производство всех боеприпасов натовского стандарта. Особенно интересуют снаряды 155-го калибра для гаубиц», — уточнил Барысов.

Какие вооружения Казахстан закупает у Турции?

В апреле турецкая оборонная компания Aselsan заявила о начале поставок дистанционно управляемых боевых модулей Казахстану, говорится в заявлении компании.

Aselsan до конца 2023 года поставит Казахстану усовершенствованный дистанционно управляемый боевой модуль (RCWS) SARP в конфигурации SARP-DUAL При этом компания не раскрыла стоимость и объем контракта.

«‎Располагая широким спектром инженерных и оборонных решений, Aselsan и совместное с Казахстаном предприятие Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) стремятся увеличить свои производственные мощности для удовлетворения военных и гражданских потребностей страны»‎, — говорится в заявлении турецкого оборонного гиганта.

Модуль сочетает в себе возможности высокоточной разведки и поражения с эффективной огневой мощью. При этом установка обеспечивает надежную защиту оператора или его пребывание в безопасном месте вдали от боевых действий.

Сотрудничество Aselsan и Казахстана началось в 2011 году. Тогда турецкая фирма и оборонная компания Kazakhstan Engineering открыли совместное оборонное предприятие Kazakhstan Aselsan Engineering в Астане.

Как ранее писал TRT на русском, в мае 2022 года Турция достигла соглашения с Казахстаном о производстве в этой стране турецких беспилотников Anka-S. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство этого типа турецких дронов.

В декабре 2022 году заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалединов заявил, что Астана рассматривает возможность закупить турецкие броневики. Он напомнил, что в январе того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций. Республике нужно обеспечить и оснастить их соответствующими образцами военной и другой техники.