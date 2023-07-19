Агентство при оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана привлекло американскую компанию Ecology Mir Group для закупок военной продукции из США. Об этом говорится в базе данных Минюста США, на которую обратил внимание канал RTVI.

«Ecology Mir Group — компания с хорошей репутацией, доказавшая свою способность поставлять качественную продукцию для агентства Оборонпрома.

Агентство признало важность закупок оборонной продукции в США и уполномочило Ecology Mir Group делать это от своего имени», — следует из документа Минюста.

В конце прошлого года США заявили о передаче Узбекистану и Таджикистану 46 военных самолетов и вертолетов. Пентагон также передал Ташкенту военные машины Polaris MRZR.

Консультантом по вопросам закупок вооружений выступит гражданин США Адхам Юсупов, следует из документа. Он окажет узбекским госструктурам «консультации и помощь в приобретении иностранной оборонной продукции и помощь с энергетическими проектами», уточняется в базе данных.

Портал Минюста США не сообщает, какую именно военную продукцию Узбекистан будет закупать у Вашингтона.

Зачем Узбекистану американское оружие?

Узбекистан имеет тесные отношения с Россией, входит в единые региональные структуры, вроде Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом Ташкент не входит в военный союз Москвы ОДКБ и не вступает в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), оставаясь страной-наблюдателем.

Как пояснил в беседе с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин, Ташкент уже длительное время получает вооружение и военную технику из США.

«В основном речь идет о безвозмездной передаче военного имущества, освободившегося после вывода американских войск из Афганистана», — пояснил эксперт. В 2023 году США поставили Узбекистану военной продукции на сумму в $9,7 тыс., в 2021-м — на сумму в $26,8 тыс.

При этом Узбекистан диверсифицирует военные закупки, приобретая оружие не только у РФ и США, но и у Китая и Турции. «В частности, в Китае [Ташкентом] закупались такие дорогостоящие системы, как зенитные ракетные комплексы HQ-9 — это китайский аналог С-300», — уточнил Кашин.

Как ранее писал TRT на русском, в мае Узбекистан присоединился к Глобальной сейсмографической сети США. В Джизакской области республики открыли сейсмическую станцию, она стала частью глобальной сети для предупреждения землетрясений. Это совместный проект Узбекистана и Калифорнийского университета.