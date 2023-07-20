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Минобороны Украины предложило разрешить размещение иностранных военных баз
Глава ведомства Алексей Резников предложил изменить Конституцию страны для того, чтобы позволить другим государствам создавать военные объекты на украинской территории
Минобороны Украины предложило разрешить размещение иностранных военных баз
Минобороны Украины предложило разрешить размещение иностранных военных баз / Others
20 июля 2023 г.

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз в стране. Для этого, отметил министр, необходимо изменить одну из норм украинской Конституции, передает «‎Украинская правда»‎.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — заявил министр.

По его словам, необходимо изменить 17 статью украинской Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В нее нужно внести тезис, что Киев сам выбирает механизмы обеспечения безопасности, в том числе через присоединение к международным договорам или организациям.

«‎Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы‎», — уточнил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не заинтересована в размещении иностранных военных на украинской территории.

Как ранее писал TRT на русском, президент США Джо Байден 12 июля заявил, что открыт к обсуждению отправки Украине ракет большой дальности ATACMS. По данным газеты New York Times (NYT), в Белом доме все еще спорят о том, следует ли направлять дальнобойное оружие Украине. Дальность ракет ATACMS — 200 км. Это сравнимо с дальностью французских ракет SCALP, которые Париж намерен передать Украине. В распоряжении Киева также есть дальнобойные британские ракеты Storm Shadow, их дальность составляет 250-300 км.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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