Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз в стране. Для этого, отметил министр, необходимо изменить одну из норм украинской Конституции, передает «‎Украинская правда»‎.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — заявил министр.

По его словам, необходимо изменить 17 статью украинской Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В нее нужно внести тезис, что Киев сам выбирает механизмы обеспечения безопасности, в том числе через присоединение к международным договорам или организациям.

«‎Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы‎», — уточнил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не заинтересована в размещении иностранных военных на украинской территории.

Как ранее писал TRT на русском, президент США Джо Байден 12 июля заявил, что открыт к обсуждению отправки Украине ракет большой дальности ATACMS. По данным газеты New York Times (NYT), в Белом доме все еще спорят о том, следует ли направлять дальнобойное оружие Украине. Дальность ракет ATACMS — 200 км. Это сравнимо с дальностью французских ракет SCALP, которые Париж намерен передать Украине. В распоряжении Киева также есть дальнобойные британские ракеты Storm Shadow, их дальность составляет 250-300 км.