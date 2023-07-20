Узбекистан и Азербайджан подписали соглашение о создании совместной инвестиционной компании, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Представители Минэкономики Азербайджана и Фонда реконструкции и развития Узбекистана провели заседание межправительственной комиссии в азербайджанской Шуше и подписали документ об инвестициях. Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере энергетики.

«Реализация этих документов послужит дальнейшему укреплению нашего экономического партнерства и будет способствовать более тесному сотрудничеству между бизнес-сообществами обеих стран», — уточнил Джаббаров.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана отмечает: товарооборот между двумя странами с начала 2023 года увеличился на 16%. Стороны ожидают, что в ближайшие годы товарооборот вырастет до $1 млрд.

Как ранее писал TRT на русском, агентство при оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана привлекло американскую компанию Ecology Mir Group для закупок военной продукции из США. Об этом говорится в базе данных Минюста США.

«Ecology Mir Group — компания с хорошей репутацией, доказавшая свою способность поставлять качественную продукцию для агентства Оборонпрома. Агентство признало важность закупок оборонной продукции в США и уполномочило Ecology Mir Group делать это от своего имени», — следует из документа Минюста.

В конце прошлого года США заявили о передаче Узбекистану и Таджикистану 46 военных самолетов и вертолетов. Пентагон также передал Ташкенту военные машины Polaris MRZR.