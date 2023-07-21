В начале этой неделе в Джидде собрались лидеры государств из двух мусульманских регионов, которые и так тесно сотрудничали между собой. С одной стороны это пятерка стран Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, а с другой — монархии Залива: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар. Вторую группу называют сложной аббревиатурой ССАГПЗ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Впервые о таком обширном формате взаимодействия заговорили в сентябре прошлого года, когда эти страны собрались на встречу глав МИД, а теперь дело дошло до высшего уровня.

Вопросы, которые обсуждали главы и представители государств, нельзя назвать новыми — буквально сразу после распада СССР страны Центральной Азии начали выстраивать независимый диалог с быстрорастущими экономиками монархий Залива. Последним ярким примером, подтверждающим это, стало турне эмира Катара по Центральной Азии с обсуждением товарооборота амбициозных инвестиционных проектов.

Примерно о том же шла речь и на нынешнем саммите. «С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами совета сотрудничества, — заявил на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — Но цифровые показатели пока не отражают нашего реального потенциала. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны залива по 100 товарным позициям на сумму около $400 млн».

Шла речь и об энергетике. «На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубометров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова, — продолжил Токаев. — Казахстан как участник соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов».

Запомнилось и выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — он предложил создать единое безвизовое туристическое пространство «Залив — Центральная Азия», чтобы укрепить человеческие контакты между регионами. Однако если для развития туризма достаточно визовой либерализации и налаженного авиасообщения, то для товаров нужны надежные сухопутные или водные маршруты.

Узбекистан уже давно занимается их развитием, однако это дается непросто — и из-за нехватки инвестиций, и из-за нестабильной ситуации в Афганистане. Напомним, что Ташкент пытается проложить железнодорожный маршрут к Индийскому океану через Афганистан, Иран и Пакистан. Поэтому на встрече Шавкат Мирзиеев призвал партнеров «принять активное участие в проекте строительства Трансафганской железной дороги, которая соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту».

Таджикский лидер Эмомали Рахмон тоже обратился к арабским партнерам с просьбой — он ожидает, что они вложат средства в гидроэлектростанции на территории страны. Главная из них — Рогунская, и ее строительство еще продолжается.

«С учетом гидроэнергетического потенциала Таджикистана была подчеркнута особая заинтересованность таджикской стороны в привлечении инвестиций арабских стран Персидского залива для развития зеленой энергетики», — сообщили в пресс-службе Эмомали Рахмона.

Итогом встречи стало принятие совместного плана действий, направленного на укрепление политического диалога и экономического сотрудничества.

«Мы приветствуем принятие совместного плана действий между Советом сотрудничества и странами Центральной Азии на период с 2023 по 2027 год. Он предполагает работу над вопросами политической стабильности, укрепление диалога, взаимодействие в сфере экономики и инвестиций, а также установления эффективных партнерских отношений» — сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Как отметил в беседе с TRT на русском специалист по Центральной Азии, научный сотрудник центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров, интерес стран Центральной Азии к арабскому миру действительно растет, и перспективы их сотрудничества выглядят очень далеко идущими, однако эти планы часто сталкиваются с объективными проблемами, которые еще предстоит решить. «Логистические маршруты, связывающие Центральную Азию с кем бы то ни было, постоянно сталкиваются с недостатком финансирования и рассуждениями о том, стоит ли игра свеч, — сказал эксперт. — Для того чтобы попасть в Центральную Азию, странам Залива нужно преодолеть территории третьих стран: Ирана, Афганистана или Пакистана. Поэтому к заявлению о симбиозе между этими регионами, как и к любым заявлениям о масштабных проектах, я отношусь со скепсисом».

В свою очередь, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов убежден, что сам факт проведения подобного саммита указывает на общую волю стран и помогает им лучше выстраивать отношения.

«Наше двустороннее сотрудничество со странами Залива очень хорошо развиваются, особенно в последние годы. Однако проведение такого саммита показывает нашим партнерам, что страны Центральной Азии консолидированы и мыслят интересами региона. Это, конечно, придает вес заявлениям отдельных стран. Мы прилагаем общие усилия в формировании емкого взаимосвязанного рынка. Наконец, это демонстрирует политическую стабильность, которая также важна для потенциальных инвесторов».