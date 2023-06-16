Российская госкорпорация «Росатом» получила заказ на строительство 15 плавучих АЭС вдоль Северного морского пути (СМП), заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава компании Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».
«Мы, по самым скромным подсчетам, видим сегодня заказ где-то на 15 плавучих энергоблоков вдоль линии СМП», — уточнил директор. Он отметил: «заказ [поступил], в том числе, от наших энергетических компаний».
По словам Лихачева, «Росатом» уже строит четыре плавучие АЭС для энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината на Чукотке — это проект KAZ Minerals. Их мощность составит 420 МВт. В 2021 году стоимость станций оценивалась в 190,2 млрд руб. ($2,2 млрд).
Госкорпорация также планирует построить первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке. Она будет построена на базе новейшей российской реакторной установки «Шельф-М».
В 2024 году планируется завершить технические проекты и основного технологического оборудования. Проект планируется вывести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.
Плавучие АЭС для арктических проектов
Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники уточняет: «Газпром» ведет переговоры с «Росатомом» о строительстве четырех плавучих АЭС для энергоснабжения месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Общая мощность станций составит 400 МВт. Рамочные соглашения о строительстве АЭС могут быть заключены до конца года, отмечает газета.
По данным источников издания, «Газпром» рассматривает возможность использования малых АЭС и в других проектах. Общие потребности в электроснабжении у компании могут вырасти в два раза, поясняет «Коммерсант».
Атомная энергетика, по мнению опрошенных газетой аналитиков, нужна для энергоемких производств в Арктике — это могут быть заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это особенно актуально в условиях санкций, когда строительство ТЭС на импортных газовых турбинах более недоступно.
Заказать энергоблоки у «Росатома» также планирует нефтяная компания ЛУКОЙЛ.
Плавучие АЭС на экспорт
Помимо этого «Росатом» и компания «ТСС Групп» создадут совместное предприятие по строительству энергофлота для зарубежных рынков на базе атомных плавучих энергоблоков с реакторами РИТМ-200М. Стороны планируют строить плавучие станции для зарубежных рынков и продавать в последующем электроэнергию с энергоблоков в странах присутствия.
В качестве целевых рынков партнеры рассматривают страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Как уточняет агентство ТАСС, ввести энергофлот в эксплуатацию планируется в период с 2029 по 2036 год.
Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон публично заявляет о необходимости свести к минимуму экономические связи с Москвой, однако продолжает закупать российский обогащенный уран.
По данным The New York Times (NYT). доходы России от поставок радиоактивного топлива в США превысили $1 млрд. На его основе вырабатывается более 50% безэмиссионной энергии Штатов.
Управление энергетической информации США (EIA) отмечает: в 2021 году страна импортировала около 14% урана из России по сравнению с 35% из Казахстана и 15% из Канады.