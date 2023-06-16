Российская госкорпорация «Росатом‎»‎ получила заказ на строительство 15 плавучих АЭС вдоль Северного морского пути (СМП), заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава компании Алексей Лихачев, передает «‎‎Интерфакс».

«‎Мы, по самым скромным подсчетам, видим сегодня заказ где-то на 15 плавучих энергоблоков вдоль линии СМП‎», — уточнил директор. Он отметил: «‎заказ [поступил], в том числе, от наших энергетических компаний‎».

По словам Лихачева, «Росатом‎»‎ уже строит четыре плавучие АЭС для энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината на Чукотке — это проект KAZ Minerals. Их мощность составит 420 МВт. В 2021 году стоимость станций оценивалась в 190,2 млрд руб. ($2,2 млрд).

Госкорпорация также планирует построить первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке. Она будет построена на базе новейшей российской реакторной установки «Шельф-М».

В 2024 году планируется завершить технические проекты и основного технологического оборудования. Проект планируется вывести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.

Плавучие АЭС для арктических проектов

Газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на источники уточняет: «Газпром» ведет переговоры с «Росатомом» о строительстве четырех плавучих АЭС для энергоснабжения месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Общая мощность станций составит 400 МВт. Рамочные соглашения о строительстве АЭС могут быть заключены до конца года, отмечает газета.

По данным источников издания, «Газпром» рассматривает возможность использования малых АЭС и в других проектах. Общие потребности в электроснабжении у компании могут вырасти в два раза, поясняет «‎Коммерсант»‎.

Атомная энергетика, по мнению опрошенных газетой аналитиков, нужна для энергоемких производств в Арктике — это могут быть заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Это особенно актуально в условиях санкций, когда строительство ТЭС на импортных газовых турбинах более недоступно.

Заказать энергоблоки у «‎Росатома»‎ также планирует нефтяная компания ЛУКОЙЛ.

Плавучие АЭС на экспорт

Помимо этого «‎Росатом» и компания «‎ТСС Групп‎» создадут совместное предприятие по строительству энергофлота для зарубежных рынков на базе атомных плавучих энергоблоков с реакторами РИТМ-200М. Стороны планируют строить плавучие станции для зарубежных рынков и продавать в последующем электроэнергию с энергоблоков в странах присутствия.

В качестве целевых рынков партнеры рассматривают страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Как уточняет агентство ТАСС, ввести энергофлот в эксплуатацию планируется в период с 2029 по 2036 год.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон публично заявляет о необходимости свести к минимуму экономические связи с Москвой, однако продолжает закупать российский обогащенный уран.

По данным The New York Times (NYT). доходы России от поставок радиоактивного топлива в США превысили $1 млрд. На его основе вырабатывается более 50% безэмиссионной энергии Штатов.

Управление энергетической информации США (EIA) отмечает: в 2021 году страна импортировала около 14% урана из России по сравнению с 35% из Казахстана и 15% из Канады.