В Стамбуле стартовала международная выставка оборонной промышленности IDEF'23.

Мероприятие первоначально планировалось провести в мае, но его отложили из-за президентских выборов в Турции. В итоге выставка проходит с 25 по 28 июля в выставочном конгресс-центре TUYAP.

IDEF — четвертая крупнейшая оборонная выставка в мире, она принимает наибольшее количество участников из разных стран.

Мероприятие организует Минобороны Турции и Фонд вооруженных сил страны. На выставке представят широкий спектр отечественных и зарубежных оборонных технологий.

На предыдущем IDEF в 2021 году участвовали более 1200 фирм из 53 стран. Выставку посетили свыше 68,7 тыс. посетителей из 94 государств.

В центре внимания в этому году будут последние оборонные разработки Турции и достижения местной промышленности.

Одна из таких передовых разработок — зенитно-ракетный комплекс GOKSUR от ведущей оборонной компании Турции Aselsan. Также фирма представит мобильную систему лазерного оружия GOKBERK.

Презентация новых турецких продуктов

GOKSUR предназначен для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), боевым самолетам и вертолетам, противокорабельным и крылатым ракетам. GOKBERK — это мобильная система лазерного оружия. Она способна поражать цели вне прямой видимости.

Также на выставке представят ERALP — первый турецкий радар дальнего действия. Его разработали исходя из потребностей командования ВВС Турции. Устройство может обнаруживать и сопровождать воздушные цели с очень больших расстояний за счет интеграции в свою систему алгоритмов.

На прошлой выставке компания Aselsan презентовала лазерный целеуказатель ENGEREK-2 и оптико-электронную систему ASELFLIR-500 в дополнение к другим корабельным, воздушным и противовоздушным системам.

На выставке в этом году будут участвовать и другие промышленные гиганты Турции. Они представят различную оборонную продукцию: от военно-морских систем до аэрокосмических технологий.

Иностранные участники

Свои технологии на IDEF представят и другие страны. В частности, в мероприятии участвуют ОАЭ. Павильон страны на выставке представляет Совет оборонных компаний Эмиратов (EDCC). Участие ОАЭ стало продолжением постоянных усилий по укреплению оборонного сотрудничества этой страны с Турцией.

«Участие EDCC в IDEF 2023 отражает глубину и силу двусторонних отношений между ОАЭ и Турцией при постоянной поддержке мудрого руководства Его Высочества шейха президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и Его Превосходительства Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турецкой Республики», — заявил генеральный менеджер EDCC Анас Насер Аль Отайба.

Между странами действует соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, подписанное в марте 2023 года. На выставке также будут представлены 74 оборонные компании из КНР, ведущего мирового экспортера вооруженных дронов.

Роль Турции как глобального игрока в оборонной промышленности Благодаря широкому кругу участников, заинтересованных в последних разработках турецкой оборонной промышленности, ярмарка демонстрирует роль Турции как важного игрока в мировой оборонной промышленности.

В середине июля во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию страны подписали соглашение о передаче саудовской стороне беспилотных боевых летательных аппаратов Bayraktar AKINCI.

Сделка стала крупнейшим соглашением по БПЛА в истории Турции. Она включает передачу технологий и совместное производство беспилотников.

Турецкие боевые дроны продемонстрировали успехи во время российско-украинского конфликта, а также Второй карабахской войны. Благодаря этому международный интерес к турецким БПЛА продолжает расти. На данный момент BAYKAR подписал контракты на поставку дронов TB2 с 30 странами.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), экспортная выручка турецкого оборонного и авиационного сектора увеличилась с $3,2 млрд в 2021 году до $4,3 млрд в 2022 году. Оборонная и аэрокосмическая промышленность заняли 2-е место по экспортной выручке во всех секторах в том же году.

IDEF в Стамбуле станет площадкой для того, чтобы представить разработки не только турецкой оборонной промышленности, но и других государств. Это может стать основой для сотрудничества и передачи технологий.