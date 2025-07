Кыргызстан договорился с тремя компаниями из Китая об участии в строительстве Казарманского каскада ГЭС в качестве инвесторов. Общая стоимость инвестиций предварительно оценивается в $2,4-3 млрд, сообщает пресс-служба правительства республики.

Инвесторами и реализаторами проекта выступил консорциум крупнейших компаний КНР: PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd.

ГЭС будет построена и введена на реке Нарын до 2030 года. Казарманский каскад ГЭС общей мощностью в 1,160 МВт. Каскад будет включать всего четыре гидроэлектростанции: Ала-Буга ГЭС в 600 МВт, Кара-Булун-1 ГЭС 149 МВт, Кара-Булун-2 163 МВт, Тогуз-Торо ГЭС 248 МВт.

«Заключенное инвестиционное соглашение является крупнейшим за всю историю Кыргызской Республики. Под руководством главы государства в данное время проводятся переговоры по десятку других проектов такого же масштаба», — заявил председатель кабинета министров страны Акылбек Жапаров.

Это не первая попытка кыргызских властей привлечь иностранных инвесторов в проект Казарманского каскада ГЭС. К примеру, в 2016 году о планах участвовать в строительстве заявила китайская компания State Power Investment Corporation. Но это намерение в итоге не реализовалось.

Кыргызстан продолжает импортировать электроэнергию. Как писал TRT на русском, в 2024 году страна планирует импортировать 3,2-3,5 млрд киловатт-часов (кВт*ч) электроэнергии. При этом Кыргызстан будет импортировать электроэнергию с сентября по декабрь 2024 года — в период наибольшего потребления.