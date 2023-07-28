В Стамбуле 25-28 июля проходит крупнейшая в Турции выставка для продвижения, маркетинга и сотрудничества в области обороны и безопасности IDEF 2023. Мероприятие проводится уже в 16-й раз.

На выставке представлен огромный спектр продукции турецкого оборонного комплекса от новейших ракет и военных тренажеров до систем радиоэлектронной борьбы. Также в павильонах немало стендов иностранных производителей из Судана, ОАЭ, Великобритании, Сербии, Украины и других стран.

Особую актуальность презентации вооружения придает тот факт, что за последние годы Турция заметно расширила экспорт продукции своего оборонного комплекса. Как сообщил председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн на открытии IDEF 2023 , число стран, в которые Турция поставляет вооружение, увеличилось до 170, а линейка экспортируемой продукции увеличилась до 230 позиций.

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