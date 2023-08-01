РФ гипотетически готова вывести ядерное оружие с территории Беларуси, если США и НАТО пересмотрят свою политику в отношении Москвы и Минска и откажутся от «деструктивной политики». Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Его слова приводит государственное агентство РИА «Новости».
Дипломат уточнил: под отказом от «деструктивного курса» МИД подразумевает, в том числе, полный вывод всего американского ядерного оружия из Европы и ликвидацию соответствующей инфраструктуры.
«Хотел бы сразу отметить, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — подчеркнул Полищук.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия была доставлена в республику.
Как ранее писал TRT на русском, 25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.
РФ передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.
Замглавы Минобороны России Александр Фомин ранее заявил, что размещение в Беларуси ядерного оружия стало ответом на действия НАТО «по эскалации обстановки».
США, ЕС и Украина раскритиковали решение Москвы разместить боеголовки в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот шаг ведет к «безответственной эскалации». По его словам, Евросоюз готов ответить на эти действия новыми санкциями.