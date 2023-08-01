РФ гипотетически готова вывести ядерное оружие с территории Беларуси, если США и НАТО пересмотрят свою политику в отношении Москвы и Минска и откажутся от «‎деструктивной политики»‎. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Его слова приводит государственное агентство РИА «‎‎Новости».

Дипломат уточнил: под отказом от «‎деструктивного курса» МИД подразумевает, в том числе, ‎полный вывод всего американского ядерного оружия из Европы и ликвидацию соответствующей инфраструктуры.

«Хотел бы сразу отметить, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — подчеркнул Полищук.

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия была доставлена в республику.

Как ранее писал TRT на русском, 25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси. С 3 апреля РФ начала обучение белорусских экипажей.

РФ передала Минску ракетный комплекс «‎‎Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Также Москва помогла переоборудовать самолеты ВВС республики для возможности применения ядерных боеприпасов.

Замглавы Минобороны России Александр Фомин ранее заявил, что размещение в Беларуси ядерного оружия стало ответом на действия НАТО «‎‎по эскалации обстановки».

США, ЕС и Украина раскритиковали решение Москвы разместить боеголовки в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот шаг ведет к «безответственной эскалации». По его словам, Евросоюз готов ответить на эти действия новыми санкциями.