Большинство новобранцев-репатриантов в новом призыве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — выходцы из России. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JPost).

Призывная кампания в Израиле началась в июле и продлится до сентября. Газета приводит статистику, не уточняя ее источник, что в ряды ЦАХАЛа уже призваны 478 новых репатриантов. Среди них 313 мужчин и 165 женщин.

Издание отмечает: большинство новобранцев — родом из России. Точное число россиян газета не сообщает. В общей сложности ЦАХАЛ планирует призвать в этом году несколько тысяч новобранцев, подчеркивает JPost.

Должны ли репатрианты проходить службу в армии?

Военная служба в Израиле обязательна, призыву подлежат все граждане по достижении 18-летнего возраста. У мужчин призывной возраст — до 29 лет. Они должны отслужить в рядах войск 30 месяцев. У женщин призывной возраст — до 26 лет. Они служат 24 месяца.

Новоприбывшие репатрианты обязаны пройти службу в армии. При этом условия, возможные отсрочки и освобождения зависят от возраста и семейного положения репатрианта, наличия у него детей.

По правилам, 18-22 летние репатрианты должны проходить срочную службу в войсках. Новые репатрианты в возрасте 22-27 лет могут пройти добровольную службу. Иммигранты старше 28 лет от воинской повинности освобождаются.

Как ранее писал TRT на русском, в середине апреля Израиль сократил работу центров экстренной репатриации для россиян и беларусов. Для граждан Украины возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях.

Граждане РФ и Беларуси имеют такую возможность только «в особых гуманитарных случаях».

Эти центры появились в начале 2022-го после начала войны РФ и Украины. Благодаря этим пунктам россияне, беларусы и украинцы с еврейскими корнями могли ускоренно получить статус репатриантов для переезда в Израиль по процедуре комплексного обслуживания one-stop shop.

Если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации заработают вновь, сообщило израильское министерство алии и интеграции.