США предоставят Украине танки Abrams в упрощенной комплектации, чтобы ускорить обучение украинских экипажей и перебросить машины на поле боя. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.

Газета уточняет: Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат версию танка М1А1 вместо обещанной M1A2.

В Пентагоне отметили, что осенью Украина получит отремонтированные танки M1A1 «быстрее, чем ожидалось изначально».

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер при этом подчеркнул: М1А1 будут иметь «очень схожие возможности» с более поздними моделями M1A2. Они будут оснащены 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом 50 калибра.

Перед передачей ВСУ танки «будут лишены наиболее чувствительных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана», — сообщило ранее издание Politico.

Электроника M1A2, как правило, более продвинутая, что дает некоторые преимущества экипажу танка, особенно наводчику и командиру. Обновленная версия, в частности, имеет лучший прицел, чтобы «увеличить боевую мощь танка», заявили в армии США.

В сентябре Киев получит 6-8 танков Abrams

Politico уточняет: поставленные США танки Abrams прибудут в Украину уже в сентябре. В августе Abrams сначала отправятся в ФРГ для ремонта. После этого их передадут ВСУ.

По данным издания, в первую партию войдут 6-8 Abrams. Обучение украинских военных проходит на военной базе Графенвер в Германии.

В конце января Вашингтон пообещал поставить Киеву в общей сложности 31 танк Abrams. Другие западные союзники Украины предоставили ВСУ танки Leopard-2 и Challenger-2. Они уже прибыли в Украину, в отличие от американских машин, уточняет Newsweek.

Как ранее писал TRT на русском, страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося.

Отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.