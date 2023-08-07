Азербайджан и Турция создадут рабочую группу для развития горнодобывающей промышленности, передает портал Media.az.

Группа будет следить за реализацией соглашения «О сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности». Турецкая сторона ратифицировала договор 4 августа. В группе будет по одному представителю с обеих сторон, а также их помощники. Они будут участвовать в заседаниях по горнодобывающей отрасли наравне с экспертами. Расходы, связанные с протокольной работой группы, будет покрывать принимающая страна.

Помимо этого, 6 августа бизнес-круги Турции и Азербайджана провели встречу по развитию деловой среды. На встрече присутствовали 23 представителя турецкого бизнеса, отмечает TRT Avaz.

Глава Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов заявил, что его ведомство готово оказывать всяческую поддержку компаниям, которые намерены инвестировать в республику. При этом приоритет отдается развитию бизнеса в освобожденных от армянской оккупации районах.

Как ранее писал TRT на русском, Азербайджан будет сотрудничать с Турцией в производстве истребителя KAAN. Официальное соглашение об этом стороны подписали 27 июля на Международной выставке IDEF'23 в Стамбуле. Участие Баку в проекте считается важным шагом для модернизации ВВС Азербайджана.