Четыре турецких оборонных гиганта вошли в список 100 крупнейших оборонных компаний мира по версии американского журнала Defense News. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Турецкая компания Aselsan заняла в ежегодном рейтинге 47-е место. Это на две позиции выше, чем годом ранее (49-е место).

Фирма Turkish Aerospace Industries (TAI или TUSAŞ) поднялась с 67-го на 58-е место. Турецкий производитель ракет Roketsan также улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись с 86-го места на 80-е.

Турецкое управление военными заводами и верфями (Asfat) впервые вошло в рейтинг Defense News и заняло 100-е место.

Доходы Aselsan в 2022 году, как передает «Анадолу‎», ‎составили $2 млрд. Доходы TAI — $1,48 млрд, Roketsan — $873,3 млн и Asfat — $443,5 млн.

На первом месте в рейтинге оказалась американская компания Lockheed Martin. Ее доход в прошлом году составил $63,3 млрд. За ней следуют еще две американские компании: RTX Raytheon с доходом в $39,6 млрд и Northrop Grumman с $32,4 млрд.

Шесть фирм из ТОП-10 крупнейших оборонных компаний в списке портала базируются в США, три в Китае и одна в Великобритании.

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Как ранее писал TRT на русском, в начале августа Индонезия купила у Турции беспилотники Anka от TAI на $300 млн. Джакарта приобрела 12 боевых дронов турецкого производства. Она стала первой азиатской страной, закупившей турецкие беспилотники.