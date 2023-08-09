В Азербайджане начали программу возвращения в Физули, освобожденный от армянской оккупации в октябре 2020 года. Об этом сообщает портал Trend.az со ссылкой на заявление Госкомитета республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

4 августа ведомство провело жеребьевку среди вынужденных переселенцев, чтобы определить первые семьи, которые вернутся в Физули. В ближайшее время, как ожидается, в город вернутся 144 семьи, или 509 человек.

Власти страны обеспечат возвращающихся граждан жильем, уточнили в Госкомитете. Двухкомнатные квартиры в городе получит 51 семья, трехкомнатные — 76 семей, четырехкомнатные — 17 семей.

В Физули после освобождения от армянской оккупации 17 октября 2020 года построили международный аэропорт, жилой комплекс, кварталы кварталы двухэтажных жилых домов и коттеджей, больницу и школу.

Восстановление города планируется завершить к 2026 году. Уже в 2024 году, как ожидается, население города составит 3 тыс. человек.

Как ранее писал TRT на русском, Азербайджан совместно с Турцией построит завод по производству лекарств. На будущем предприятии в Пираллахинском промышленном парке в Баку будут производить 100 видов фармацевтических препаратов. Годовая мощность завода — 35 млн упаковок. Инвестиции в проект превышают $35 млн.