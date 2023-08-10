Европа сокращает количество пожарных, несмотря на экстремальную жару и участившиеся лесные пожары. Об этом сообщает Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) со ссылкой на данные Евростата.

Статистика ведомства показывает: в государствах ЕС в 2022 году число пожарных сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Общее число борцов с огнем в Евросоюзе в прошлом году составляло менее 360 тыс. человек — на 2800 человек меньше, чем годом ранее, уточняет ETUC.

Словакия, Болгария и Португалия столкнулись с наибольшим процентным снижением по сравнению с прошлым годом.

В Греции, Эстонии и на Кипре зарегистрирована самая высокая доля пожарных в национальной структуре занятости — их доля выше 0,4%. В то же время в Нидерландах и Франции зафиксированы самые низкие доли — около 0,1%. В Германии этот показатель ненамного лучше: 0,15%.

По данным Евростата, в период с 2021 по 2022 год 10 стран сократили количество пожарных, причем наибольшее сокращение было зарегистрировано во Франции, Румынии, Португалии, Словакии, Болгарии и Бельгии.

Количество пожарных во Франции за год сократилось на 5400 человек, в то время как в Румынии и Португалии на 4250 и 2907 рабочих мест соответственно.

Брюссель прикладывает усилия, чтобы улучшить реагирование ЕС на стихийные бедствия, отмечает Politico. Так, сейчас Евросоюз создает постоянный парк пожарных самолетов для отправки в пострадавшие страны. Эксперты указывают на необходимость превентивных мер, таких как активное управление лесами, чтобы лучше предотвращать и сдерживать распространение лесных пожаров.

Как ранее писал TRT на русском, из-за глобального потепления Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году.

Система течений Атлантического океана, известная как Атлантическое меридиональное океаническое течение (AMOC) может исчезнуть в течение нескольких десятилетий, если планета продолжит нагреваться. Это в том числе приведет к исчезновению Гольфстрима и катастрофическим изменениям климата во всем мире. Об этом говорится в исследовании журнала Nature.

Авторы статьи — ученые Копенгагенского университета Питер и Сюзанна Дитлевсен — выяснили, что AMOC может изменить направление или полностью исчезнуть примерно в середине века или, при нынешних темпах нагревания планеты, уже в 2025 году.

Эта система играет решающую роль в формировании климата планеты — от течений зависит погода на большинстве континентов. Малейшие изменения будут иметь огромные последствия, отмечают ученые. Это приведет к гораздо более суровым зимам, повышению уровня моря в Европе и США, а также к смещению сезона дождей в тропических широтах.