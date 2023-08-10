У Узбекистана наблюдается очень серьезный прорыв в футболе, считает главный тренер футбольной сборной Казахстана Магомед Адиев.

«Я мало слежу за азиатским футболом. Все-таки чемпионат Казахстана и России, а также национальные команды этих стран, к которым я имею отношение, связаны с Европой»‎, — заявил Адиев в интервью YouTube-каналу «Рабинерв».

«‎‎Но могу сказать, что у Узбекистана наблюдается очень серьезный прорыв в футболе. Мы видим, что игроки из этой страны интересны зарубежным клубам. Думаю, Узбекистан в Центральной Азии стоит особняком», — подчеркнул тренер.

Адиева также спросили о его отношении к рейтингу FIFA, в котором казахстанская сборная располагается ниже команд Кыргызстана и Узбекистана.

«Даже голову себе не забиваю тем, на каком месте в каком рейтинге находится та или иная команда. Есть конкретная игра и есть конкретный соперник, к которому готовишься. А аутсайдер он или какое место занимает — совершенно неважно. В футболе встречается всякое», — отметил Адиев.

Он также уточнил, что при нем в казахстанской команде «‎никогда не будут играть натурализованные спортсмены»‎.

Магомед Адиев работал в качестве помощника тренера с нижегородским клубом «Волга», также трудился в грозненском «Ахмате», махачкалинском «Анжи» и в песчанокопской «Чайке».

В 2021 году Адиев стал главным тренером карагандинского «Шахтера», через год — возглавил сборную Казахстана. До прихода Адиева команда республики считалась одной из слабейших в Европе. Под его руководством казахстанцы впервые выиграли Лигу Наций УЕФА, а также успешно выступают в квалификационном раунде чемпионата Европы — 2024.

Как ранее писал TRT на русском, спортсмены из сборной РФ Елизавета Голубева и Кристина Силаева будут выступать под флагом Казахстана. Также в команду республики перешел тренер российской сборной Сергей Клевченя.

За последние несколько лет более десяти российских спортсменов перешли в национальные команды стран Центральной Азии. Так, Узбекистан в 2018 году натурализовал велогонщицу, трехкратного призера Олимпийских игр Ольгу Забелинскую.

В 2019 году гражданство республики получили российские пятиборцы — чемпион Европы Александр Савкин и бронзовый призер чемпионата мира Алисэ Фахрутдинова, а также чемпион Европы в вольной борьбе Ильяс Бекбулатов.

Футболист московского «‎Динамо»‎ и бишкекского клуба «‎Дордой»‎ Андрей Хрипков подал документы в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы выступать за сборную Кыргызстана.

Ранее аналогичную заявку в федерацию направил вратарь тульского «‎Арсенала»‎ Антон Коченков.