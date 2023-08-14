За первые шесть месяцев 2023 года в Таджикистане открылось 489 предприятий, создано 2,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир. Его слова приводит портал Central Asia.

Политик уточнил: в Таджикистане в первом полугодии прибыль от производства продукции увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода она составила 20,7 млрд сомони ($1,8 млрд).

К концу года республика намерена увеличить этот показатель более чем в два раза, до 47 млрд сомони ($4,2 млрд), подчеркнул Кабир. Если Таджикистан сможет сохранить заданный темп промышленного роста, то к концу года он покажет лучший результат в СНГ.

Министр промышленности добавил: только в Душанбе за январь-июнь 2023 года открылось 141 предприятие и создано 568 рабочих мест.

Как ранее писал TRT на русском, Таджикистан намерен открыть торговые дома с образцами продукции своих предприятий в Турции, России, Казахстане и Саудовской Аравии.

В этих учреждениях можно будет ознакомиться с образцами продукции, произведенной в Таджикистане, а также получить контакты для связи с производителем.