Турция провела успешные космические испытания зондирующей ракеты, разработанной турецкой оборонной компанией Roketsan. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление Управления оборонной промышленности Турции (SSB).

Испытания прошли в провинции Кыркларели на северо-западе Турции 12 августа. «Наша зондирующая ракета, разработанная с использованием передовых инженерных технологий в рамках усилий нашей страны по освоению космоса, была успешно запущена из Игнеады», — сообщили в SSB.

Основные системы разработала компания Roketsan. Тестовый пуск зондирующей ракеты произведен в рамках проекта «Система запуска микроспутников». Цель этой инициативы — разработать ракету для вывода на орбиту Земли турецких микроспутников.

«Мы перешагнули еще один очень важный рубеж в наших отечественных и национальных ракетных технологиях. Наши космические исследования получат большой импульс», — написал председатель SSB Халук Гёргюн.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир также высоко оценил запуск ракеты и поздравил оборонную компанию.

Roketsan, основанная в 1988 году, стремится «занять ведущую роль в мировом оборонном секторе» благодаря своим «оригинальным, надежным и новаторским решениям в области ракет», уточнил министр.

Как ранее писал TRT на русском, в июле Roketsan представила семь новых продуктов на Стамбульской международной выставке IDEF. Среди новинок от турецкого оборонного гиганта — противотанковый ракетный комплекс, мобильная система ПВО, баллистическая сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» и т.д.