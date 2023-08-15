ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция запустила в космос зондирующую ракету от Roketsan
Успешный запуск ракеты в провинции Кыркларели знаменует собой важный шаг в стремлении страны к освоению космоса
Турция запустила в космос зондирующую ракету от Roketsan
Турция запустила в космос зондирующую ракету от Roketsan / Others
15 августа 2023 г.

Турция провела успешные космические испытания зондирующей ракеты, разработанной турецкой оборонной компанией Roketsan. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление Управления оборонной промышленности Турции (SSB).

Испытания прошли в провинции Кыркларели на северо-западе Турции 12 августа. «Наша зондирующая ракета, разработанная с использованием передовых инженерных технологий в рамках усилий нашей страны по освоению космоса, была успешно запущена из Игнеады», — сообщили в SSB.

Основные системы разработала компания Roketsan. Тестовый пуск зондирующей ракеты произведен в рамках проекта «Система запуска микроспутников». Цель этой инициативы — разработать ракету для вывода на орбиту Земли турецких микроспутников.

«Мы перешагнули еще один очень важный рубеж в наших отечественных и национальных ракетных технологиях. Наши космические исследования получат большой импульс», — написал председатель SSB Халук Гёргюн.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир также высоко оценил запуск ракеты и поздравил оборонную компанию.

Roketsan, основанная в 1988 году, стремится «занять ведущую роль в мировом оборонном секторе» благодаря своим «оригинальным, надежным и новаторским решениям в области ракет», уточнил министр.

Как ранее писал TRT на русском, в июле Roketsan представила семь новых продуктов на Стамбульской международной выставке IDEF. Среди новинок от турецкого оборонного гиганта — противотанковый ракетный комплекс, мобильная система ПВО, баллистическая сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» и т.д.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us