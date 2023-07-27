Турецкая оборонная компания Roketsan представила семь новых продуктов на Стамбульской международной выставке IDEF, которая проходит с 25 по 28 июля‎.

Новые продукты Roketsan, представленные на выставке:

- противотанковый ракетный комплекс;

- мобильная система ПВО;

- баллистическая сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля»;

- новая версия «‎умного»‎ микробоеприпаса;

- система ПВО большой дальности;

- система запуска тактических ракет.

Всего же Roketsan представляет на IDEF'23 30 оборонных продуктов‎.

На четырехдневной выставке в Стамбуле — одной из крупнейших в сфере оборонных технологий в мире — турецкие и зарубежные производители вооружений представят наземные транспортные средства, тренажеры, радары, гидролокаторы, решения для военно-морских платформ, авиационные системы, ракеты и др.

Как ранее писал TRT на русском, на IDEF'21 Roketsan представила перспективную крылатую ракету наземного базирования Kara Atmaca для высокоточного поражения целей.

Kara Atmaca (в переводе с турецкого «Сухопутный ястреб») — дальнейшее развитие созданной для ВМС Турции противокорабельной ракеты Atmaca. Контракт на ее разработку был подписан в 2009 году.

Ракета морского базирования Atmaca — дозвуковая, на ней установлен турбореактивный двигатель Safran (Turbomeca) TR140, а также твердотопливный стартовый ускоритель. Стартовая масса ракеты Atmaca 750 кг, масса боевой части 220 кг, заявленная дальность стрельбы — до 250 км.