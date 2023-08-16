В Азербайджане еще 18 семей вынужденных переселенцев вернулись в Лачин по программе «‎Великое возвращение»‎, передает агентство «‎Анадолу»‎.

Программа была создана по инициативе президента республики Ильхама Алиева. Она направлена на возвращение сотен тысяч людей, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1990-е годы из-за того, что эти территории были оккупированы Арменией.

Лачин был освобожден от армянской оккупации в октябре 2020 года во время 44-дневной войны. С тех пор Азербайджан проводит восстановление инфраструктуры и зданий города.

Вернувшиеся в Лачин семьи — всего 65 человек — поселят в родных домах, где они проживали до Карабахской войны 1993-1994 годов и последующей оккупации.

Всего в Лачине обеспечено постоянное проживание 221 семьи (858 человек).

Как ранее писал TRT на русском, в мае в Азербайджане начался первый этап возвращения жителей республики в Лачин. В родной город тогда вернулись первые 20 семей.

Ильхам Алиев отметил: большая часть Лачина была восстановлена за восемь месяцев. В первое время в Лачине будет проживать около 4 тыс. человек.

По словам президента, на первом этапе за 8 месяцев работ в Лачине было построено 700 домов, рассчитанных на 764 семьи. Лидер Азербайджана также заявил: продолжаются работы по второму этапу, в городе созданы рабочие места, на которых будут трудоустроены 1100 человек. В Лачине также создадут агропарк и индустриальный парк.