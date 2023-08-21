Минобороны РФ на форуме «Армия-2023‎»‎ заключило внутренние контракты на 400 млрд рублей или $4,2 млрд. Об этом заявил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. Его слова приводит госагентство «‎РИА Новости»‎.

«Сегодня подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов на сумму более 400 млрд рублей», — уточнил Гуляев.

По этим контрактам российские вооруженные силы получат более 2,5 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники. Также в пакет вошли более 1,8 млн единиц средств поражения.

Что закупило Минобороны РФ

16 августа оборонное ведомство России подписало с ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Ростех») контракт на закупку новейших колесных гаубиц 2С43 «Мальва».

Гаубица «‎‎Мальва» имеет колесное шасси, благодаря чему способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это очень важно в условиях контрбатарейной борьбы, отмечал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

По его оценке, у 152-мм орудия увеличена дальность стрельбы. «‎Мальва»‎ способна уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, в ее боезапасе несколько десятков снарядов.

«Буревестник» также поставит российским ВС модернизированные 120-мм минометные комплексы, 82-мм минометы 2Б24 и 120-мм минометы 2Б11.

Также Минобороны подписало контракт на поставку ВС РФ роботов-саперов «‎Уран-6‎». Контракт подписан со Специальным конструкторским бюро министерства.

Комплекс «‎‎Уран-6» — это легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования. Он проделывает проходы в минных полях и способен проводить сплошную очистку местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов с массой взрывчатого вещества до 1 кг.

С тульским научно-производственным объединением (НПО) «Стрел‎а»‎ Минобороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов.

НПО «‎‎Базальт» поставит Минобороны 120-мм выстрелы с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. НИМИ им. Бахирева — изготовит и поставит ВС РФ 152-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом.

Кроме того, военное ведомство подписало контракт с Ярославским судостроительным заводом на изготовление и поставку ВМФ России морских буксиров проекта 23470. «Сокольская судоверфь» изготовит и поставит катера-торпедоловы проекта 1388Н3ТМ.

Также министерство обороны России вручило контракт АО «Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) «Купол» на изготовление и поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».

В составе ЗРК зенитные ракеты вертикального старта. Их дальность поражения — до 16 км, высотный диапазон — до 12 км.

ВС РФ используют «Тор-М2» для прикрытия ключевых объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, а также планирующих авиабомб и беспилотников.

При этом ЗРК может самостоятельно контролировать заданное воздушное пространство и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой «‎‎свой — чужой».

Как ранее писал TRT на русском, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в подмосковной Кубинке. В этом году в мероприятии, которое продлится пять дней, участвуют около 1,5 тыс. российских оборонных предприятий, 85 иностранных компаний из семи стран, включая КНР и Иран.

В этом году на форуме доминируют военные технологии с применением искусственного интеллекта (ИИ), заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук.

Госагентство ТАСС уточняет: помимо российской военной техники на мероприятии представили «‎‎трофейное западное оружие», которое ВС РФ заполучили на полях боя в Украине.