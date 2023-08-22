Киев получит западные истребители только после выполнения ряда условий: когда завершит обучение украинских пилотов и подготовит инфраструктуру, говорится в заявлении Пентагона.

Как уточняет оборонное ведомство, госсекретарь Энтони Блинкен направил письмо своим коллегам в Европе и заявил: Вашингтон готов одобрить передачу Украине американских самолетов F-16. Ранее Нидерланды и Дания объявили о намерении предоставить Киеву F-16 из своего парка.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США одобрят передачу только после того, как украинские пилоты завершат обучение полетам на истребителях, а также после выстраивания логистики в Украине.

«Для того, чтобы передача третьей стороне была завершена, необходимо выполнить определенные условии, включая обучение [пилотов] английскому языку и другие вещи, такие как логистика на местах», — уточнила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. — «Как только эти критерии будут выполнены, мы сможем разрешить передачу».

По словам чиновницы, США готовы помочь с обучением украинских пилотов, если их будет больше, чем смогут обучить европейцы.

«‎Итак, если Дания и Нидерланды возьмут на себя инициативу по обучению, если у них просто нет возможности обучить столько пилотов, сколько Украина хочет отправить на обучение, то мы поможем им пройти тренировки в США», — подчеркнула представитель Пентагона.

Дания обещала передать Киеву 19 истребителей, а Нидерланды пока не назвали точное число самолетов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что речь может идти о 42 F-16.

Разочарование в Киеве

Задержки в поставках истребителей F-16 вызвали разочарование у украинских чиновников и военнослужащих, сообщает телеканал NBC News. Тем не менее, отмечает канал, Киев не хочет публично обсуждать вопрос с Вашингтоном из-за «деликатности» темы.

Американский источник телеканала сообщил: Украина только недавно передала западным союзникам список пилотов, которые будут проходить обучение. Более половины из них нуждаются в языковых курсах, так как не говорят на английском языке на достаточном уровне для чтения инструкций. Подготовка и языковые курсы также нужны механикам и инженерам. На подготовку украинских пилотов потребуются месяцы, констатирует канал.

Помимо того, есть вопрос, какое именно вооружение Запад установит на истребители, которые намерен передать Украине. Собеседник NBC уточняет: из-за задержек украинские эскадрильи подготовят к боевым действиям не ранее лета 2024 года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе заявила, что первую партию самолетов из скандинавской страны Киев получит «ближе к Новому году». Точные сроки поставок пока публично не разглашались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет уничтожать F-16, как и другую иностранную военную технику, если те «будут работать» на территории Украины.

Как ранее писал TRT на русском, ВСУ не надеются получить истребители F-16 в этом году. Такое мнение выразил советник командования ВВС страны Юрий Игнат.

«Уже очевидно, что этой осенью и зимой мы не сможем защитить Украину с помощью истребителей F-16», — заявил Игнат в эфире телемарафона, транслируемого украинскими каналами.

Военный уточнил: в ближайшее время украинские летчики будут проходить обучение полетам на F-16, «‎‎вопрос сдвинулся с места». По его словам, Киев нуждается в усилении противовоздушной обороны.

Украина неоднократно призывала своих западных союзников поставить стране F-16. Президент США Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов на F-16 в мае, но сроки поставки боевых самолетов ВСУ до сих пор неизвестны.