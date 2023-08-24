БРИКС, куда изначально входили пять стран — Бразилия, Индия, КНР, Россия и Южная Африка — расширяется в два раза. С 1 января 2024 года полноформатными членами объединения станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — заявил Рамафоса, выступая на саммите.

После расширения БРИКС в два раза превзойдет по площади G7 и более чем в четыре раза — по населению. Группа из 11 стран будет контролировать 45% мировых запасов нефти. Несмотря на прием новых членов, организация, скорее всего, сохранит свое название, отмечал ранее представитель ЮАР в объединении Анил Суклал.

Расширение пролоббировал Пекин

Как пишет агентство Bloomberg, стремление к расширению БРИКС было в значительной степени инициировано Китаем, но получило поддержку России и Южной Африки. Индия была обеспокоена тем, что расширение превратит эту группу в рупор Пекина. Бразилия же беспокоилась о том, что объединение «‎еще сильнее отчуждается от Запада‎».

Саудовская Аравия и Египет пока публично не заявили о своей позиции по потенциальному присоединению к БРИКС, хотя Эр-Рияд направил на встречу делегацию.

В МИД ЮАР ранее отмечали, что всего заявки на вступление в группу подали 23 государства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил БРИКС с расширением. Политик при этом отметили: согласовать итоговую декларацию было непросто. Путин должен был присутствовать на саммите лично, но в итоге участвовал по видеосвязи. В Йоханнесбург политик не поехал из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест. Россию на встрече группы представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как ранее писал TRT на русском, БРИКС по росту экономики обогнал G7 еще в 2020 году. В период с 2023 по 2028 годы 33,6% роста мировой экономики обеспечат страны группы. Доля G7 же сократится до 27,8%.

По расчетам Bloomberg, 75% мирового роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины в четырех ведущих странах: Китае, Индии, США и Индонезии. Вклад группы G7 будет сокращаться, однако такие члены объединения, как ФРГ, Япония, Великобритания и Франция останутся в десятке крупнейших вкладчиков в глобальный рост экономики, уточняет агентство.