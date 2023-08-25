Деловая активность в Германии в августе сократилась самыми быстрыми темпами за последние три года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование S&P Global.

По данным издания, композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в августе упал до 44,7 пункта с июльских 48,5. Это самый низкий уровень с мая 2020 года. Аналитики ожидали, что относительное значение в августе составит 48,3.

Составной индекс PMI отслеживает секторы услуг и обрабатывающую промышленность — на них приходится более двух третей ВВП Германии. Углубляющийся спад промышленного производства сопровождался сокращением сферы услуг, отмечает Reuters.

«‎Любая надежда на то, что сектор услуг сможет спасти немецкую экономику, испарилась»‎, — прокомментировал изданию результаты индекса Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Гамбургского коммерческого банка.

«Вместо этого сектор услуг вот-вот присоединится к спаду в производстве, который, судя по всему, начался во втором квартале», — заключил эксперт.

Деловая активность в сфере услуг сократилась впервые за восемь месяцев. Показатель сектора упал до 47,3 с 52,3 — это стало девятимесячным минимумом.

Индекс PMI в производственном секторе вырос до 39,1 пункта в августе с 38,8 в июле, но остался в пределах глубокого спада, показало исследование S&P Global.

Бизнес ФРГ по-прежнему пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, уточняет Reuters. Растущие процентные ставки, неуверенность клиентов и высокая инфляция в Германии продолжают оказывать давление на спрос на товары и услуги.

В августе инфляционное давление только усилилось, его вызвал ускоренный рост затрат и цен в секторе услуг.

«Компании сферы услуг, похоже, чувствуют себя на удивление смело и поднимают цены еще быстрее», — констатировал де ла Рубиа.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии застопорилась до конца года. Аналитики ожидают, что в третьем квартале года ВВП ФРГ стагнирует, а в четвертом вырастет всего на 0,1%. Это худший результат среди стран G7.