Министерство обороны Казахстана совместно с секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провело семинар по развитию военно-политического измерения организации. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.

«‎Министерство обороны Республики Казахстан совместно с секретариатом международного форума провело семинар по развитию военно-политического измерения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. <...> Были обсуждены вопросы укрепления взаимного сотрудничества, направленного на обеспечение мира, стабильности и безопасности в Азии»‎, — уточнили в министерстве.

В Минобороны отметили: в обсуждении военно-политического развития организации также приняли участие представители военных ведомств стран СВМДА, а также представитель Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

СВМДА было создано по инициативе Казахстана в 1992 году. Цель форума — сформировать условия для диалога и обеспечения безопасности в Азии. В совещании участвуют 28 государств, которые охватывают 90% территории Азии. В состав организации входят в том числе Турция, Азербайджан, КНР, Россия и другие страны.

Девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана Астане.

Участники семинара посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса Казахстана и один из объектов Минобороны, уточнили в оборонном ведомстве республики.

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