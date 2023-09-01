Экономическая модель Германии, успешно работавшая долгие годы, теряет свою привлекательность, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Отсутствие консенсуса у местных политиков мешает стране найти решения назревших проблем, уточняет издание.

Среди проблем немецкой экономики газета перечисляет следующие пункты:

Годы экономии на государственных расходах. Это привело к тому, что инфраструктура в стране, включая железные дороги, аэропорты и автомагистрали, не развивается последние несколько лет и устаревает. Также в ФРГ более слабое качество мобильной связи и интернета по сравнению с другими экономиками G7, пишет WSJ.

Зависимость ФРГ от глобального рынка и производства. Это сделало немецкую экономику особенно уязвимой к недавним глобальным потрясениям, включая проблемы в цепочках поставок в период пандемии COVID-19, а также рост цен на энергоносители. Также Германия болезненно отреагировала на замедление глобального экономического роста из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок мировыми центробанками.

Снижение спроса со стороны Китая. Долгие годы растущий спрос со стороны Пекина был ключевым двигателем экспортного бума в ФРГ, уточняет газета. КНР активно скупал выпускавшееся в Германии промышленное оборудование. Но в последние годы спрос существенно снизился. Китайские компании сами наладили производство компонентов и из клиентов ФРГ стали превращаться в конкурентов.

Споры внутри правящей коалиции канцлера Олафа Шольца, а также нападки со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Стагнация экономики Германии отмечается с 2018 года. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ФРГ в 2023 году станет единственной страной в G7, чья экономика демонстрирует спад.

Представители Volkswagen AG (VW) на условиях анонимности сообщили WSJ, что рост расходов, падение спроса и появление новых конкурентов в лице Tesla Inc. и китайских производителей электромобилей создали условия для «идеального шторма‎»‎ немецкой экономики.

Правительство Германии не развивает новые технологии, включая IT-сектор, уточняет WSJ. Единственный крупный производитель программного обеспечения в Германии — SAP — был создан в 1975 году. С тех пор новых айти-гигантов в стране не появилось.

Как ранее писал TRT на русском, деловая активность в Германии в августе сократилась самыми быстрыми темпами за последние три года.

По данным S&P Global, композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в августе упал до 44,7 пункта с июльских 48,5. Это самый низкий уровень с мая 2020 года. Аналитики ожидали, что относительное значение в августе составит 48,3.Составной индекс PMI отслеживает секторы услуг и обрабатывающую промышленность — на них приходится более двух третей ВВП Германии. Углубляющийся спад промышленного производства сопровождался сокращением сферы услуг.