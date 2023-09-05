Турция решительно осуждает разрушение надгробий на турецком кладбище в Западной Фракии, заявил 3 сентября представитель МИД Турции Танью Билгич. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

В минувшие выходные неизвестные повредили надгробия на кладбище турецкого меньшинства в Нарлыкое.

«Мы приняли к сведению заявление генерального секретаря Министерства образования и религии Греции по поводу этого отвратительного инцидента. В заявлении говорится, что начато расследование‎»‎, — отметил Билгич.

«‎Мы ожидаем, что греческие власти прояснят причины инцидента, задержат преступников и привлекут их к ответственности как можно скорее, чтобы гарантировать, что они понесут заслуженное наказание‎», — уточнил дипломат.

Турция призвала Грецию принять меры

Политик также подчеркнул: Анкара выражает соболезнования турецким соотечественникам, проживающим в Нарлыкое.

«Тот факт, что даже мусульманские кладбища становятся объектами нападений в рамках растущей исламофобии по всей Европе, демонстрирует важность и неотложность борьбы за защиту наших общечеловеческих ценностей», — констатировал дипломат.

Турция призывает Грецию принять необходимые меры в этом направлении, чтобы предотвратить подобные действия в будущем, а также обеспечить мир и безопасность турецкого меньшинства Западной Фракии, добавил Билгич.

Регион Западная Фракия расположен недалеко от северо-восточной границы Греции с Турцией. Здесь проживает значительное давно укоренившееся мусульманское турецкое меньшинство. Всего около 150 тыс. человек.

Права турок Западной Фракии гарантированы Лозаннским договором 1923 года. Но за прошедшие десятилетия ситуация серьезно ухудшилась: Греция отказалась выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Турция уже давно критикует Грецию за лишение турецкого мусульманского меньшинства их основных прав и свобод.

Как ранее писал TRT на русском, в городах под властью киприотов-греков участились нападения на мечети. Ибрагим Бентер, глава Управления фондов Кипра (EVKAF) заявил, что за последние десять лет в городах под властью киприотов-греков нападениям подверглись более 20 мечетей.

Последнее по времени нападение на храм произошло 26 августа, когда неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью мечеть Копрулу Хаджи Ибрагим Ага в Лимассоле.

Бентер назвал это нападение «очень серьезным» инцидентом, поскольку нападавший пытался сжечь мечеть, используя легковоспламеняющееся вещество.

Большой трагедии удалось избежать только потому, что мечеть в это время была пуста, подчеркнул представитель EVKAF. Он призвал власти принять меры против нападений на мечети и турецко-исламские артефакты в городах, находящихся под властью кипрско-греческой администрации.