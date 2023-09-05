Турция тесно контактирует с ООН по возобновлению зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Сочи.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что обсудит вопрос Черноморской зерновой инициативы с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время предстоящего визита в Нью-Йорк на Генассамблею организации. Он выразил надежду на достижение в ближайшее время «хороших результатов» по возобновлению зерновой сделки, которые «оправдают ожидания».

Президент Эрдоган особо подчеркнул, что позиция Анкары в отношении войны в Украине «всегда была за мир, диалог и дипломатию»: «Мы будем способствовать мирным переговорам так же, как выступали посредниками в обмене пленными, по ситуации на Запорожской АЭС и т.д.». Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что Анкара готова внести вклад в этот процесс.

Касаясь темы борьбы с терроризмом президент Эрдоган отметил, что любые поставки оружия террористической организации ОНС/РПК способствуют продолжению кровопролития в регионе и нарушению территориальной целостности не только Сирии, но и Ирака.

Президент Эрдоган прокомментировал и столкновения между арабскими племенами и террористами ОНС/РПК на севере Сирии. Он назвал борьбу арабских племен против террористов «борьбой чести», подчеркнув, что группировка представляет огромную опасность для региона: «Арабские племена объединяются, чтобы вернуть свои земли. Это их земля, и она не принадлежит ОНС/РПК или другим террористам. И Турция, и Россия согласны с этим», — указал лидер страны.

Реджеп Тайип Эрдоган не исключил нормализации отношений Анкары с сирийским режимом, если будет достигнут прогресс в борьбе с терроризмом и безопасном возвращении на родину сирийских беженцев. Президент подчеркнул, что Анкара предприняла шаги по нормализации отношений с Сирией в формате Турция-Россия-Иран-Сирия, «но, к сожалению, Асад наблюдает с трибуны». «Никакого положительного отношения с сирийской стороны не было», — указал он.

Президент Эрдоган также прокомментировал недавние протесты в Киркуке. По его словам, во имя мира и спокойствия в регионе следует избегать действий, нарушающих «структуру» Киркука. «Киркук — родина туркмен, где на протяжении веков мирно жили вместе представители разных культур. Мы не позволим нарушить мир в этом регионе», — заявил президент.

Глава государства также поднял тему развития энергетической отрасли Турции. Он отметил, что турецкие власти планируют создать на территории страны газовый хаб, по данному вопросу в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной.

Глава государства также поднял тему развития энергетической отрасли Турции. Он отметил, что турецкие власти планируют создать на территории страны газовый хаб, по данному вопросу в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной.

«Мы стремимся превратить нашу страну в газовый хаб за пределами границ Фракии», — сказал турецкий лидер. Он выразил уверенность, что благодаря инвестициям последних лет в отрасль Турция превратится в «базу» природного газа:«Мы приближаемся к цели превратить Турцию в центр глобальной энергетики в регионе».