Турция наращивает мощности по производству электромобилей: в августе на автомобильном заводе TOGG's Technology Campus в Бурсе произвели 1965 электромобилей модели TOGG T10X. Это месячный рекорд, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

В сентябре производитель планирует превзойти этот уровень почти в два раза и выпустить 3400 автомобилей в месяц.

T10X — первый турецкий электромобиль. Его массовое производство началось в этом году: в конце марта с конвейера сошли первые серийные автомобили.

Мощность технологического кампуса TOGG — 175 тыс. автомобилей в год. Компания планирует выпускать 1 млн. автомобилей к концу 2032 года. В этом году она намерена произвести 28 тыс. электромобилей.

Самый чистый цех окраски

Технологический кампус TOGG открылся при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана 29 октября 2022 года.

«TOGG — это гордость 85 млн наших граждан», — заявил турецкий лидер на церемонии.

Страна стала свидетелем «исполнения 60-летней мечты», добавил политик.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем TOGG выйдет на дороги многих стран мира как престижный турецкий бренд», — подчеркнул президент.

На заводе расположены кузовной, окрасочный, сборочный и аккумуляторный цеха, а также Центр разработки и испытания прототипов. На производственных линиях завода функционируют 250 роботов. Здесь находится самый чистый в Европе цех окраски. В строительстве кампуса с испытательной трассой длиной 1,6 км было задействовано 9 тыс. человек.

Сейчас в TOGG работают более 3250 человек. 26% сотрудников — женщины. При выходе производственных мощностей на уровень 175 тыс. единиц, численность работников предприятия достигнет 4 тыс. 300 человек. Общая площадь завода составляет 250 тыс. кв. м.

До 2030 года компания планирует производить пять различных моделей – внедорожник, седан, C-хэтчбек, B-SUV и B-MPV. Все права на интеллектуальную и промышленную собственность T10X принадлежат Турции.

Новый парк автомобилей оснащен литий-ионными аккумуляторами нового поколения с функцией быстрой зарядки: их можно зарядить на 80% за 30 минут. Запас хода модели — до 500 км.

Автомобиль имеет постоянное подключение к Интернету через 4G и 5G.

Турция уже входит в число 20 крупнейших автопроизводителей мира. Производство автомобилей приносит около 20% ВВП. С появлением первых автомобилей местного производства Анкара надеется еще больше вырастить свой промышленный сектор.