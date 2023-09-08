Пентагон 6 сентября объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $175 млн. Она включает боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams.

США впервые отправляют в Киев радиоактивные бронебойные боеприпасы, отмечает агентство Reuters. Эти снаряды могут помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) уничтожать российские танки.

Военная помощь в новом пакете будет также включать противотанковые системы, тактические аэронавигационные системы и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Заявление Пентагона совпало по времени визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Визит стал символом американской поддержки в свете медленного контрнаступления Украины против российских войск. Оно продолжается уже четвертый месяц и пока идет с небольшими успехами на поле боя.

Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву еще более $1 млрд помощи. Упомянутые $175 млн из пакета поддержки Пентагона также войдут в эту сумму. Как минимум $665 млн пойдут Украине в виде помощи в области военной и гражданской безопасности. Несколько миллионов долларов будут направлены на поддержку ПВО Украины.

Зачем в боеприпасах обедненный уран?

США поставят ВСУ 120-мм боеприпасы с урановыми наконечниками. Их поставят на 31 танк M1A1 Abrams, которые Пентагон планирует направить Украине уже этой осенью.

Бронебойные снаряды с обедненным ураном были разработаны США во время холодной войны для поражения советских танков, в том числе тех же танков Т-72, с которыми Украина сейчас сталкивается в своем контрнаступлении.

Обедненный уран — это побочный продукт процесса обогащения урана, необходимого для создания ядерного оружия. Снаряды сохраняют некоторые радиоактивные свойства, но они не могут вызвать ядерную реакцию, как ядерное оружие, заявил агентству AP эксперт по ядерной энергии и политический исследователь RAND Эдвард Гейст.

Обедненный уран чрезвычайно плотен — более плотен, чем свинец. Именно это качество делает его привлекательным в качестве снаряда.

«Он настолько плотный и имеет такой большой импульс, что просто продолжает проходить сквозь броню — и нагревает ее так сильно, что она загорается», — уточнил Гейст.

При выстреле боеприпас с обедненным ураном становится «по сути экзотическим металлическим дротиком, выпущенным с необычайно высокой скоростью», пояснил старший военный аналитик RAND Скотт Бостон.

По словам эксперта, американские военные все еще разрабатывают боеприпасы с обедненным ураном, в частности бронебойный снаряд M829A4 для основного боевого танка M1A2 Abrams.

Спорное решение

США не первая страна, поставившая Украине боеприпасы с обедненным ураном. В марте Великобритания поставила ВСУ аналогичное оружие с радиоактивным сердечником. Как отмечает Reuters, американские поставки вызовут гораздо больше споров, поскольку объемы несопоставимы с британскими.

Посольство РФ в Вашингтоне осудило это решение Пентагона, назвав его «‎‎показателем бесчеловечности». В ведомстве добавили: «‎Соединенные Штаты обманывают себя, отказываясь признать провал так называемого контрнаступления украинских военных»‎.

В марте, после решения Лондона направить радиоактивные боеприпасы ВСУ, в Кремле отреагировали крайне жестко. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть ядерные компоненты, и предупредил, что использование украинской стороной оружия с ураном «приведет к дальнейшей эскалации‎»‎. После этого заявления РФ разместила ядерное оружие в Беларуси.

Ранее Вашингтон объявил, что отправит кассетные боеприпасы в Украину, несмотря на опасения по поводу опасности, которую такое оружие представляет для гражданского населения. Этот шаг США также встретил критику в Москве.

Чем опасен обедненный уран?

Использование боеприпасов с обедненным ураном активно обсуждается, некоторые международные акторы считают его применение вредным для гражданского населения. Международная коалиция по запрету уранового оружия, заявляют, что проглатывание или вдыхание пыли обедненного урана сопряжено с опасными рисками для здоровья, включая рак и врожденные дефекты.

МАГАТЭ подчеркивает: обедненный уран значительно менее радиоактивен, чем природный уран. Однако сохраняет токсичные и канцерогенные свойства.

Агентство при этом отмечает, что воздействие таких боеприпасов не приводит к какому-либо статистически значимому росту уровня смертности личного состава. Об этом свидетельствуют исследования здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, поясняет МАГАТЭ.

Программа ООН по окружающей среде в 2022 году выражала обеспокоенность тем, что РФ или Украина могут начать применять боеприпасы с обедненным ураном. Организация опасается, что из-за оружия вырастут риски развития различных заболеваний. Но в том же докладе говорилось, что на самом деле это вещество более опасно из-за химической, а не радиологической активности.

Как ранее писал TRT на русском, США передадут Киеву новейшую модель танков Abrams, но без секретной брони. По данным Politico, Украина получит современную версию танка M1A2, но боевые машины поставят без используемых американскими военными комплектов брони, в состав которой входит обедненный уран.