Предприниматели Таджикистана и Казахстана заключили соглашения на сумму более $82 млн на бизнес-форуме двух стран в Душанбе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«‎‎Сегодня [12 сентября] в городе Душанбе по итогам бизнес-форума предпринимателей Таджикистана и Казахстана были подписаны договоры на сумму $82,1 млн», - говорится в сообщении.

Соглашения предусматривают поставку:

- химической продукции для геологоразведки,

- кондитерских изделий, мороженого,

- подсолнечного масла,

- ферросиликомарганца (сплав железа, кремния и марганца, применяемый в металлургии для обработки сталей),

- Также стороны подписали меморандум о намерении заключить контракт на поставку удобрений.

В бизнес-форуме приняли участие 15 казахстанских компаний, представляющих пищевую, строительную, нефтяную, химическую, фармацевтической и другие отрасли промышленности. Эти фирмы экспортируют либо планируют начать экспорт продукции в Таджикистан.

От Душанбе на бизнес-форуме присутствовали 70 представителей ведущих компаний республики. Главное инвестиционное агентство Таджикистана «‎‎Таджинвест» показало инвестиционные возможности в республике и обнародовало видео о деятельности «‎‎Авесто Групп».

В конце августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Астану, где провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В пресс-службе таджикского лидера по итогам визита сообщали, что расширение связей с Казахстаном — приоритет внешней политики Душанбе. Рахмон уточнил: страны намерены наращивать товарооборот.

Как ранее писал TRT на русском, за первые шесть месяцев 2023 года в Таджикистане открылось 489 предприятий, создано 2,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

Политик уточнил: в Таджикистане в первом полугодии прибыль от производства продукции увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода она составила 20,7 млрд сомони ($1,8 млрд).

К концу года республика намерена увеличить этот показатель более чем в два раза, до 47 млрд сомони ($4,2 млрд), подчеркнул Кабир. Если Таджикистан сможет сохранить заданный темп промышленного роста, то к концу года он покажет лучший результат в СНГ.