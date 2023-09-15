Власти Азербайджана в ближайшие три года намерены обеспечить возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 30 тыс. семей. Об этом заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова.

Чиновник уточнила: сейчас на этих территориях идет масштабная работа по восстановлению. В частности, заново отстраивают восемь городов и сотни сел, прокладывают дороги.

«‎‎В соответствии с первой государственной программой "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в ближайшие три года на эти земли вернутся более 30 тыс. семей», — сказала Гафарова, выступая на демографическом форуме в Будапеште.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны до конца текущего года направят на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура около 12 млрд манатов (более $7 млрд). Лидер уточнил: за исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы проводятся за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими госкомпаниями.

Как ранее писал TRT на русском, в Лачинский район Азербайджана в августе вернулись 18 семей вынужденных переселенцев. В родной город по программе «‎Великое возвращение»‎ получили возможность вернуться 65 человек. Власти республики обеспечили условия для постоянного проживания в Лачине уже 858 человек.