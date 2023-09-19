Государственная комиссия Казахстана по полной реабилитации жертв политических репрессий признала несправедливыми приговоры в отношении 311 тыс. человек. Это люди из числа ссыльных, спецпереселенцев и привлеченных к уголовной ответственности с 1929 по 1956 годы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура республики.

«311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано», — уточняется в пресс-релизе ведомства.

Эксперты комиссии рассекретили свыше 2,4 млн архивных карточек жертв сталинских репрессий в указанный период. 251 тыс. дел передали в архив президента. Вскоре эти дела станут доступны «заинтересованным лицам». Еще 265 тыс. дел Госкомиссия передаст в архив до конца года.

В ноябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий. В январе текущего года госсоветник республики Ерлан Карин представил президенту 31 том документов и материалов, посвященных жертвам сталинских репрессий.

По законодательству Казахстана, лица, подвергшиеся необоснованным репрессиям и впоследствии реабилитированные, получают денежную компенсацию. С 2003 по 2020 республика суммарно выплатила жертвам репрессий почти 15 млрд тенге (около $35 млн).

В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане были осуждены свыше 100 тыс. граждан. Из них 25 тыс. были расстреляны. На территории республики находились самые крупные лагеря ГУЛАГа — АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в эти лагеря было сослано более 5 млн человек.

Как ранее писал TRT на русском, Казахстан работает над созданием Международного трастового фонда (МТФ) для поддержки жертв ядерных испытаний. Республика намерена запустить фонд совместно с остальными 67-ю участниками Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Казахстан выдвинул инициативу создать такой фонд вместе с тихоокеанским государством Кирибати на первой конференции ДЗЯО в июне 2022 года. Цель фонда — финансировать проекты для помощи жертвам ядерных испытаний и по восстановлению окружающей среды.