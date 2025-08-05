Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть на $10 за баррель может заставить Россию остановить боевые действия на территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC News.
«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп.
Он добавил, что намерен в ближайшие сутки «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии из-за того, что она продолжает закупать российскую нефть.
«Мы остановились на 25%, но я думаю, что очень существенно их увеличу в течение следующих 24 часов», — сказал американский президент.
Кроме того, Трамп пригрозил 35-процентными пошлинами в отношении Евросоюза. По его словам, тарифы затронут фармацевтическую продукцию. Первоначально они будут «небольшими», но в течение года или полутора достигнут 150%, а затем 250%, если ЕС не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.
С 2022 года США не раз критиковали Индию за резкое увеличение закупок российской нефти. В июле Трамп уже анонсировал 25-процентную пошлину и «штраф» за сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Трамп считает, что Индия фактически «финансирует войну», продолжая покупать нефть у России.
В Министерстве иностранных дел Индии назвали заявления американского президента «необоснованными и несправедливыми». В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.
Также в МИД Индии напомнили, что ранее США сами поощряли закупки российской нефти со стороны Индии — в тот период, когда традиционные поставщики перенаправили свои объемы на европейский рынок.
«В тот момент США активно поддерживали такую торговлю, называя ее вкладом в стабильность глобальных энергетических рынков», — указали в индийском внешнеполитическом ведомстве.