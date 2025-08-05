Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть на $10 за баррель может заставить Россию остановить боевые действия на территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп.

Он добавил, что намерен в ближайшие сутки «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии из-за того, что она продолжает закупать российскую нефть.

«Мы остановились на 25%, но я думаю, что очень существенно их увеличу в течение следующих 24 часов», — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп пригрозил 35-процентными пошлинами в отношении Евросоюза. По его словам, тарифы затронут фармацевтическую продукцию. Первоначально они будут «небольшими», но в течение года или полутора достигнут 150%, а затем 250%, если ЕС не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.