ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Дешевая нефть остановит войну?
Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть может вынудить Россию прекратить войну, и пообещал повысить пошлины против Индии и ЕС
Дешевая нефть остановит войну?
Дональд Трамп и Нарендра Моди / AP
5 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть на $10 за баррель может заставить Россию остановить боевые действия на территории Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп.

Он добавил, что намерен в ближайшие сутки «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии из-за того, что она продолжает закупать российскую нефть.

«Мы остановились на 25%, но я думаю, что очень существенно их увеличу в течение следующих 24 часов», — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп пригрозил 35-процентными пошлинами в отношении Евросоюза. По его словам, тарифы затронут фармацевтическую продукцию. Первоначально они будут «небольшими», но в течение года или полутора достигнут 150%, а затем 250%, если ЕС не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.

recommended

С 2022 года США не раз критиковали Индию за резкое увеличение закупок российской нефти. В июле Трамп уже анонсировал 25-процентную пошлину и «штраф» за сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Трамп считает, что Индия фактически «финансирует войну», продолжая покупать нефть у России.

В Министерстве иностранных дел Индии назвали заявления американского президента «необоснованными и несправедливыми». В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Также в МИД Индии напомнили, что ранее США сами поощряли закупки российской нефти со стороны Индии — в тот период, когда традиционные поставщики перенаправили свои объемы на европейский рынок.

«В тот момент США активно поддерживали такую торговлю, называя ее вкладом в стабильность глобальных энергетических рынков», — указали в индийском внешнеполитическом ведомстве.

СвязанныеTRT Global - Что будет после дедлайна Трампа?
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us