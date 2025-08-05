Срок, который Дональд Трамп дал России для продвижения к окончанию войны в Украине, истекает 8 августа. Если Москва не сделает шагов к миру до пятницы, президент США грозит новыми жесткими санкциями. Как пишет Bloomberg, план Трампа может обернуться провалом и дать Владимиру Путину неожиданное политическое преимущество.

Трамп заявил, что намерен наказать страны, продолжающие покупать российскую нефть. В первую очередь это Индия и Китай. Его команда готовит тарифы на импорт из этих стран, которые могут достичь 500%. Но обе страны продолжают получать миллионы баррелей российской нефти и не демонстрируют готовности изменить позицию.

Bloomberg отмечает: сам Трамп уже допустил возможную неэффективность мер, признавая, что Россия научилась жить под санкциями. Если они не сработают, он может отказаться от усилий по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Это фактически развяжет руки Кремлю и даст России спокойно наступать на фронте, а Вашингтон оставит без каких-либо иных рычагов давления, констатирует издание.

На этой неделе в Москве ждут спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, за несколько дней до истечения дедлайна. В Киеве, однако, не ждут прорыва от визита американского посланника, но надеются, что жесткие заявления Трампа приведут к укреплению поддержки США. Источники в Украине утверждают, что спецпредставитель по Украине Кит Келлог также может приехать в конце недели.