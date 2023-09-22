США на следующей неделе передадут Украине первую партию танков Abrams. Об этом 21 сентября заявил американский президент Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

В августе этого года власти США разрешили передачу Киеву первой партии танков Abrams. Пентагон сообщал, что боевые машины могут прибыть в Украину уже в начале осени.

В середине мая СМИ сообщали, что Вашингтон транспортировал в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams. Основная цель этой поставки — обучить украинских военных обслуживать и управлять танками. В начале июня Пентагон заявил, что обучение в ФРГ прошли примерно 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

США передадут танки в упрощенной комплектации

Всего военное ведомство США запланировало передать Украине 31 танк. Первоначально речь шла о производстве боевых машин более новой версии — M1A2, на что могли уйти один-два года.

Как ранее писал TRT на русском, Пентагон в итоге отказался предоставить продвинутую версию Abrams M1A2. Вместо этого ВСУ получат танки в упрощенной комплектации, чтобы ускорить обучение украинских экипажей и перебросить машины на поле боя.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер при этом подчеркнул: М1А1 будут иметь «очень схожие возможности» с более поздними моделями M1A2. Они будут оснащены 120-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом 50 калибра.

Перед передачей ВСУ танки «будут лишены наиболее чувствительных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана», — сообщило ранее издание Politico.

Электроника M1A2, как правило, более продвинутая, что дает некоторые преимущества экипажу танка, особенно наводчику и командиру. Обновленная версия, в частности, имеет лучший прицел, чтобы «увеличить боевую мощь танка», заявили в армии США.

Споры в Конгрессе

Ранее президент США запросил Конгресс одобрить выделение Украине дополнительных $24 млн для оплаты оборонной и гуманитарной помощи до конца года. Однако эта просьба застряла на обсуждениях из-за позиции республиканцев в Палате представителей: они считают, что перед поставкой новых пакетов помощи следует проанализировать, как Киев потратил предыдущие пакеты.

Байден также заявил, что Вашингтон отправит Украине вторую батарею ПВО Hawk и соответствующее оборудование. Оборудование скоро прибудет в Украину, уточнил политик.

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи в виде вооружения и средств противовоздушной обороны на сумму $325 млн, заявив, что «в него вошло именно то, что сейчас нужно нашим солдатам» — системы ПВО.