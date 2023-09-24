Процесс интеграции Украины в ЕС придал новую динамику расширению организации. Об этом заявил в разговоре с The Guardian верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «В течение многих лет существовала своего рода тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», –– отметил он, добавив, что членство Киева будет означать конец «сонной сиесты» в расширении европейского сообщества.

«Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и соблюдения верховенства закона мы можем влиять на мир», –– добавил дипломат.

Отдельно Боррелю был задан вопрос, являются ли споры между Украиной и некоторыми странами Восточной Европы по поводу зернового коридора увертюрой к конфликтам, которые могут возникнуть, если страна все-таки получит свое место в ЕС. Шеф европейской дипломатии в ответ на это заметил, что сложность ожидающегося вступления является общеизвестным фактом, и Киев был бы «единственным чистым бенефициаром».

Украина подала заявку на вступление в организацию в феврале 2022 года, спустя несколько дней после начала боевых действий. Уже 23 июня Киев получил статус кандидата. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь отмечал, что у его страны имеется «амбициозный план» по интеграции в ЕС за два года.

Как пишет Bloomberg, Европейская комиссия готова одобрить старт переговоров о членстве Украины в октябре. В то же время структура сделает акцент на необходимости прогресса в некоторых реформируемых сферах.

С 2013 года в Евросоюз не была принята ни одна страна. Ясности в своем статусе ожидают 8 государств.

Турция пока не отказалась от заявки на вступление в ЕС, однако, как пояснял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара вполне самодостаточна, чтобы обойтись и без поддержки со стороны европейского сообщества. «Так что нам это даже и не нужно», –– резюмировал в этом месяце глава турецкого государства.